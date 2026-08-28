Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Erling Haaland despide al rey Harald V con emotivo mensaje tras su muerte: “Fue un honor conocerlo”

La estrella del Manchester City utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje al monarca que falleció a los 89 años.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
El emotivo adiós de Erling Haaland al rey Harald V.
© @detnorskekongehusEl emotivo adiós de Erling Haaland al rey Harald V.

El mundo del deporte noruego se sumó a las muestras de pesar por la muerte del rey Harald V, y una de las principales figuras que se pronunció fue Erling Haaland.

El delantero del Manchester City y gran referente de la selección de Noruega utilizó sus redes sociales para despedir al monarca, quien había mantenido una estrecha relación con el deporte de su país.

Descanse en paz, rey Harald, escribió Haaland, acompañando sus palabras con una bandera de Noruega.

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años – Getty

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años – Getty

El sentido mensaje de Haaland por la muerte del rey Harald V

El goleador no se quedó únicamente con su despedida y también recordó la importancia que tuvo el monarca para los noruegos, Gracias por todo lo que significó para Noruega. Fue un honor conocerlo, agregó el atacante en su publicación.

El mensaje se produjo semanas después de que Haaland y el rey Harald V compartieran personalmente, luego de que el monarca encabezara una recepción de Estado para el plantel de la selección noruega tras su participación en el Mundial 2026.

Erling Haaland sorprende con radical cambio de look y las reacciones se roban todas las miradas

ver también

Erling Haaland sorprende con radical cambio de look y las reacciones se roban todas las miradas

La muerte del rey a los 89 años generó numerosas reacciones en Noruega, país donde mantuvo una importante valoración durante su reinado.

El propio fútbol fue una disciplina cercana a Harald V, quien además estuvo estrechamente relacionado con el deporte a lo largo de su vida.

Haaland, como uno de los deportistas noruegos de mayor reconocimiento internacional, se sumó así a las despedidas con un breve pero emotivo mensaje dedicado al fallecido monarca.

En resumen…

  • Erling Haaland despidió al rey Harald V de Noruega tras su muerte a los 89 años.
  • El delantero del Manchester City destacó el significado del monarca para su país.
  • El atacante noruego recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.
Lee también
Simeone rompe el silencio por la teleserie de Álvarez: “El club fue...”
Internacional

Simeone rompe el silencio por la teleserie de Álvarez: “El club fue...”

FIFA da enorme ayuda a Argentina para cumplir con sanciones
Internacional

FIFA da enorme ayuda a Argentina para cumplir con sanciones

Ortiz no se confía y remece al plantel de Colo Colo: "Sin menospreciar"
Colo Colo

Ortiz no se confía y remece al plantel de Colo Colo: "Sin menospreciar"

El potente mensaje de Brereton en su vuelta a Sheffield United
Internacional

El potente mensaje de Brereton en su vuelta a Sheffield United

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo