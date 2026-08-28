La estrella del Manchester City utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje al monarca que falleció a los 89 años.

El mundo del deporte noruego se sumó a las muestras de pesar por la muerte del rey Harald V, y una de las principales figuras que se pronunció fue Erling Haaland.

El delantero del Manchester City y gran referente de la selección de Noruega utilizó sus redes sociales para despedir al monarca, quien había mantenido una estrecha relación con el deporte de su país.

“Descanse en paz, rey Harald”, escribió Haaland, acompañando sus palabras con una bandera de Noruega.

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años – Getty

El sentido mensaje de Haaland por la muerte del rey Harald V

El goleador no se quedó únicamente con su despedida y también recordó la importancia que tuvo el monarca para los noruegos, “Gracias por todo lo que significó para Noruega. Fue un honor conocerlo”, agregó el atacante en su publicación.

El mensaje se produjo semanas después de que Haaland y el rey Harald V compartieran personalmente, luego de que el monarca encabezara una recepción de Estado para el plantel de la selección noruega tras su participación en el Mundial 2026.

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La muerte del rey a los 89 años generó numerosas reacciones en Noruega, país donde mantuvo una importante valoración durante su reinado.

El propio fútbol fue una disciplina cercana a Harald V, quien además estuvo estrechamente relacionado con el deporte a lo largo de su vida.

Haaland, como uno de los deportistas noruegos de mayor reconocimiento internacional, se sumó así a las despedidas con un breve pero emotivo mensaje dedicado al fallecido monarca.

En resumen…