Chile vs España: la única señal que transmitirá la serie por las Finales de la Copa Davis

El equipo de Nicolás Massú quiere dar el golpe ante los europeos en el Court Anita Lizana del estadio Nacional.

Las Fiestas Patrias tienen nuevamente un ingrediente extra, porque el equipo chileno de Copa Davis vuelve a salir a escena y esta vez se medirá ante España, por la ronda 2 de las Clasificaciones a las Finales.

El cuadro que capitanea Nicolás Massú será local ante el elenco europeo, que pese a no contar con Carlos Alcaraz, tiene una nómina muy solida, encabezada por Rafael Jodar (14°).

La confrontación se disputará en el Court Anita Lizana del estadio Nacional, y contará con mucho público, puesto que ya están agotadas las entradas para la serie que se desarrollará entre el 19 y el 20 de septiembre.

ver también Alejandro Tabilo prende la serie dieciochera de Copa Davis con España: “Estará muy cerrada”

La única forma de ver la Copa Davis entre Chile y España

Los partidos entre chilenos y españoles no serán transmitidos en el país por televisión abierta, debido a que la tiene la exclusividad DSports, al igual que para la confrontación con Serbia.

La señal internacional será la encargada de emitir los partidos los dos partidos de singles del sábado; además del dobles del domingo y los últimos dos sencillos, en caso de ser necesarios.

Nicolás Massú vivirá otra Copa Davis con Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Los fanáticos del tenis tienen una nueva chance de contratar los servicios de DSports, porque la señal llegó a un acuerdo con Paramount+ y los suscriptores de dicha aplicación podrán acceder a la programación del canal, pagando una suma de 5.690 pesos.

Chile y España jugarán una serie apretada en la Copa Davis, y la única forma de verla vía televisión o streaming será gracias a DSports.

ver también Tras alabar al Chino Ríos, Del Potro exige que se reconozca como n°1 a Guillermo Vilas: “Marcó este deporte”

Las nóminas de Chile y España en la Copa Davis

Chile: Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°), Matías Soto (237° en singles y 203° en dobles).

España: Rafael Jódar (14°), Daniel Mérida (41°), Martín Landaluce (62°), Jaume Munar (68°) y Pedro Martínez (132°).