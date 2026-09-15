El Chino se desahogó en redes sociales posteando una foto de la hija del Pato Cornejo. Tras eso, publicó un video sobre relaciones en crisis.

Marcelo Ríos sigue dando que hablar en redes sociales. El ex número uno del tenis apareció en sus redes sociales nuevamente dando señales de un mal momento en lo que ha sido su comentado noviazgo con Tamara Cornejo.

Si bien en un inicio se comentó una ruptura, con borrada de redes sociales incluida, el Chino dio señales de que va en serio su historia de amor con la hija del Pato Cornejo.

“Como te extraño, Chinita”, tecleó en sus historias de Instagram, posteando una foto de la mujer con la que ha sido visto en los últimos meses. Es más, hace poco el ex tenista desmintió una infidelidad disparando contra una panelista de farándula.

La romántica publicación de Marcelo Ríos

Marcelo Ríos compartió una foto de Tamara Cornejo en sus historias de Instagram y luego una publicación dedicada a parejas que pasan por una crisis amorosa. El zurdo dijo extrañar a la hija del ex tenista Patricio Cornejo.

“No quiero perderte solo porque estamos pasando por nuestra peor etapa… A veces parece más fácil rendirse que seguir intentando, pero también sé que todavía hay amor”, dice parte del post de la cuenta @hastasanarjuntos.

Mientras el Chino gritaba su amor por Cornejo en redes sociales, su ex esposa, Paula Pavic, también dio que hablar. La chica reality recordó cuando el ex tenista le pidió matrimonio de una inusual manera.

“Para Navidad llega a la casa donde vivíamos y llega con un regalo de Navidad, y yo lo abro y era un anillo”. Y yo como ‘qué lindo’, así como esperando que me dijera algo del anillo… Yo pensé que me iba a decir ‘¿te quieres casar conmigo?’, escuchar las palabras, no sé“, dijo Pavic en Vecinos al Límite.