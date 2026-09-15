Chile y España se enfrentarán este fin de semana en un Estadio Nacional repleto, con homenajes históricos y Nicolás Massú atento a cada detalle.

La Copa Davis vuelve a tomarse Santiago. Chile recibirá a España este fin de semana en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, en una serie que entregará al ganador un boleto para estar entre los ocho mejores del torneo.

El recinto tendrá un aforo ampliado para 5.600 espectadores, 800 más que en la serie frente a Serbia disputada en febrero. A las 3.300 butacas permanentes se sumarán tribunas mecano para otras 2.300 personas.

Las entradas están prácticamente agotadas para ambas jornadas y también se vendieron los 500 estacionamientos habilitados para el evento.

Nicolás Massú anticipa la serie de Copa Davis ante España.

Copa Davis Chile vs. España: Massú supervisa la cancha

Uno de los detalles que más atención genera es la arcilla del Anita Lizana. Nicolás Massú ha seguido de cerca su preparación y recibe reportes diarios sobre los trabajos realizados en la superficie.

Chile además eligió la Wilson Roland Garros como pelota oficial para enfrentar a los españoles.

ver también Chile vs. España por Copa Davis: horario y el único canal que transmite EN VIVO la serie

La organización incluso cuenta con un plan de contingencia ante posibles precipitaciones, con una carpa especial preparada para cubrir la cancha y facilitar una eventual reanudación.

El equipo nacional comenzó sus entrenamientos con Alejandro Tabilo, Christian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto, mientras Benjamín Pérez aparece como posible quinto integrante.

Homenajes antes de Chile vs. España

La serie también tendrá un componente histórico. Antes del primer punto se realizará un homenaje al tenista Tito Zerené, próximo a cumplir 102 años, y a los integrantes del equipo chileno que alcanzó la final de la Copa Davis de 1976: Patricio Cornejo, Álvaro Fillol, Jaime Fillol, Belus Prajoux y Hans Gildemeister.

El sorteo de la serie se realizará anticipadamente el jueves 17 de septiembre a las 13:00 horas, debido al feriado del viernes 18.

Chile y España comenzarán a competir el sábado 19 desde las 13:00 horas, mientras que la jornada del domingo 20 arrancará a las 12:00. La transmisión será por DirecTV y Paramount+, sin emisión por televisión abierta.

En resumen…