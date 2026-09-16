En el quinto día de competencias en los Odesur en Santa Fe, la representación nacional sumó cinco oros, cinco platas y seis bronces.

El quinto día de actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no sólo trajo buenas noticias con triunfos claves en el fútbol y en el vóleibol, pues el Team Chile firmó su mejor jornada hasta la fecha tras conquistar nada menos que 16 medallas.

Como suele ocurrir en estos certámenes polideportivos, una de las disciplinas de mayor éxito es el remo, que no sólo tuvo las preseas doradas de las mellizas Antonia y Melita Abraham, otras nueve pruebas pusieron nuestra bandera en el medallero.

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Chile firma su mejor día en Juegos Suramericanos 2026

En aguas trasandinas, las mellizas lograron el primer puesto en dos sin timonel, además del ocho con timonel femenino junto a Victoria y Christina Hostetter, Emily-Louise Serandour, Antonia Liewald, Isidora Niemeyer, Josefa Yáñez y Josefa Ceballos.

Las otras medallas que logró Chile en el remo fueron el oro de Andoni Habash y Alfredo Abraham en dos pares de remos masculino, más la plata de Ignacio Abraham, César Abaroa, Marcelo Poo y Nahuel Reyes en el cuatro sin timonel masculino.

En las otras competencias, hubo primeros puestos en el florete femenino con Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Lisa Montecinos y Rafaela Santibáñez, además del triatlón, donde se firmó el 1-2 con Andree Buc y Mateo Mendoza respectivamente.

Además, hubo medallas de plata en bochas (Sabrina Polito y Rodolfo Gálvez en petancas mixto), Francisca Crovetto en tiro skeet y en los eSports (Valorant). Así como se logró bronces con Héctor Flores (tiro skeet), Josué Armijo (gimnasia rítmica-salto), Luciano Letelier (barra fija), Sabrina Polito (bochas-volo), Andrews Salgado (boxeo +90kgs), más Trinidad Ardiles, Elías Ardiles, Mariano Lazzerini e Inés Marín (4×100 natación).

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¿Cuántas preseas llevamos?