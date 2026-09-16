El quinto día de actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no sólo trajo buenas noticias con triunfos claves en el fútbol y en el vóleibol, pues el Team Chile firmó su mejor jornada hasta la fecha tras conquistar nada menos que 16 medallas.
Como suele ocurrir en estos certámenes polideportivos, una de las disciplinas de mayor éxito es el remo, que no sólo tuvo las preseas doradas de las mellizas Antonia y Melita Abraham, otras nueve pruebas pusieron nuestra bandera en el medallero.
ver también
Hermanas Abraham lideran triple conquista de oro en el remo en los Juegos Suramericanos: “Vamos paso a paso”
Chile firma su mejor día en Juegos Suramericanos 2026
En aguas trasandinas, las mellizas lograron el primer puesto en dos sin timonel, además del ocho con timonel femenino junto a Victoria y Christina Hostetter, Emily-Louise Serandour, Antonia Liewald, Isidora Niemeyer, Josefa Yáñez y Josefa Ceballos.
Las otras medallas que logró Chile en el remo fueron el oro de Andoni Habash y Alfredo Abraham en dos pares de remos masculino, más la plata de Ignacio Abraham, César Abaroa, Marcelo Poo y Nahuel Reyes en el cuatro sin timonel masculino.
En las otras competencias, hubo primeros puestos en el florete femenino con Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Lisa Montecinos y Rafaela Santibáñez, además del triatlón, donde se firmó el 1-2 con Andree Buc y Mateo Mendoza respectivamente.
Además, hubo medallas de plata en bochas (Sabrina Polito y Rodolfo Gálvez en petancas mixto), Francisca Crovetto en tiro skeet y en los eSports (Valorant). Así como se logró bronces con Héctor Flores (tiro skeet), Josué Armijo (gimnasia rítmica-salto), Luciano Letelier (barra fija), Sabrina Polito (bochas-volo), Andrews Salgado (boxeo +90kgs), más Trinidad Ardiles, Elías Ardiles, Mariano Lazzerini e Inés Marín (4×100 natación).
¿Cuántas preseas llevamos?
|MEDALLAS
|CANTIDAD
|DEPORTISTAS
|Oro
|11
|Catalina Vidaurre – Mountain Bike Cross-country
Angel Inostroza – eSports (Assettto Corsa GT)
Aranza Villalón – Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
Josefa Ramos Mondaca – Patinaje artístico (programa libre femenino)
Joaquín Alvarez – Gimnasia artística (anillas)
Elías Ardiles – Natación (100 metros mariposa)
Melita y Antonia Abraham – Remo (W2)
Andoni Habash y Alfredo Abraham – Remo (M2X)
Team Chile – Remo (Ocho con timonel femenino)
Andree Buc – Triatlón
Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez – Esgrima (Florete equipos femenino)
|Plata
|12
|Florencia Monsalvez – Mountain Bike Cross-country
Macarena García – Halterofilia (49 kilogramos)
Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
Team Chile – Natación (4×100 metros combinado)
Macarena Pérez – Ciclismo BMX (Freestyle)
Kristel Köbrich – Natación (1.500 metros estilo libre)
Edhy Vargas – Natación (200 metros espalda)
César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes – Remo (M4)
Francisca Crovetto – Tiro Skeet
Mateo Mendoza – Triatlón
Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito – Bochas (Petanca mixta)
Team Chile – eSports (Valorant)
|Bronce
|18
|Kristel Köbrich – Natación (800 metros estilo libre)
Mariano Lazzerini – Natación (100 metros estilo pecho)
Gabriel Reyes – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (500 metros)
Arantza Inostroza – Esgrima (florete individual)
Katina Proestakis – Esgrima (florete individual)
Leopoldo Alarcón – Esgrima (Florete)
Mariano Lazzerini – Natación (200 metros estilo pecho)
Inés Marín – Natación (200 metros estilo libre)
Héctor Quintana – Ciclismo Ruta (Contrarreloj)
Pablo Figueroa – Gimnasia Artística (Suelo)
Mariano Lazzerini – Natación (50 metros estilo pecho)
Sergio Cares – Halterofilia (75 kilos)
Josué Armijo – Gimnasia Artística (Salto)
Héctor Flores – Tiro Skeet
Luciano Letelier – Gimnasia (Barra fija)
Sabrina Polito – Bochas (Volo individual)
Andrews Salgado – Boxeo (+90 kilos)
Team Chile – Natación (4×100 combinados)