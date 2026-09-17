El deportista nacional le ganó en la final al local Lucas Hecker y tras el desempate, luego de silenciar a los hinchas argentinos se mandó el "¡SIU!".

El Team Chile ya consiguió en seis días de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 un total de 50 medallas, de ellas 16 son de oro, que lo ponen en el cuarto lugar del medallero. La más reciente trajo consigo una imagen que se convirtió en viral.

Ocurrió en la gran final de bochas, en la categoría Volo Tiro Progresivo, donde nuestro representante Franco Barbano se enfrentaba en la Final por el primer puesto al crédito local Lucas Hecker, que contaba además con el apoyo de los hinchas argentinos.

La definición se extendió al desempate donde Barbano se llevó la victoria por 47-45. Al confirmarse el triunfo, el chileno no sólo gritó en compañía del staff técnico, se atrevió a emular la famosa celebración de Cristiano Ronaldo, con el clásico “¡SIUUUU!”.

Barbano se suma a nuevas medallas para Chile en Juegos Suramericanos

Además del oro en bochas que firmó Barbano en Santa Fe, la jornada de 17 de septiembre tiene hasta el momento cinco nuevas preseas doradas, donde esta disciplina logró el primer puesto con Franca Martini y Rodolfo Gálvez (rafa volo mixto).

Los otros primeros puestos para el Team Chile llegaron en el remo, para variar, con Antonia Liewald en el individual peso ligero femenino, en el cuatro remos largos sin timonel femenino, con las mellizas Antonia y Melita Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour, además del Dos Remos Largos sin Timonel Masculino con César Abaroa y Alonso Poo.

A todos ellos, debemos sumar también la medalla de plata de Victoria y Cristina Hostetter en Doble Par de Remos Cortos Femenino, el bronce del ocho sin timonel masculino, y Nicolás Cuevas en halterofilia, categoría -110 kilogramos.

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En síntesis