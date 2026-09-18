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Universidad de Chile

U de Chile volvió temprano a los entrenamientos en plenas Fiestas Patrias

El técnico Fernando Gago dispuso esta jornada para el retorno a las prácticas, apuntando el duelo ante Everton por Copa Chile.

Por Cristián Fajardo C.

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La U entrena en el CDA en plenas Fiestas Patrias
© U de ChileLa U entrena en el CDA en plenas Fiestas Patrias

Universidad de Chile regresó esta jornada a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, en medio de las celebraciones de las Fiestas Patrias en todo el país.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Fernando Gago acordaron cuatro jornadas libres, las que finalizaron este 18 de septiembre, cuando bien temprano tuvieron que arribar a la práctica.

En ese sentido, el plantel de la U fue sometido a mediciones para el retorno a los trabajos, donde aseguran que todos debían pasar por el registro ante de las 8 de la mañana.

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Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles del regreso a los entrenamientos de Universidad de Chile, de la mano del técnico Fernando Gago, en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, destacan que, tras cuatro jornadas en libertad, el plantel de la U retornó con mediciones físicas, las que tendrían lugar este 18 y luego el 19 de septiembre.

Mientras todo el país huele a asado y disfruta en las fondas, los azules preparan la llave ante Everton programada para el 24 y 27 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Chile.

La U mira como objetivo el torneo, teniendo en cuenta los lejos que está de Colo Colo en la Liga de Primera, por lo mismo, no pararán hasta enfrentar al cuadro de Viña del Mar.

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