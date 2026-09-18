La U ofrece nuevas condiciones para asegurar a sus referentes por dos temporadas: serán los capitanes del equipo.

Universidad de Chile quiere asegurar a sus figuras del plantel del técnico Fernando Gago, por lo que espera cerrar a dos protagonistas: Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

En la dirigencia de Azul Azul entienden que se han llevado el peso de la campaña y del camarín, además con la salida de Marcelo Díaz, serán los capitanes del cuadro bullanguera.

Por lo mismo, el periodista Cristián Caamaño adelantó el plan de la U con ambos referentes, de manera de poder tenerlos contentos y muy tranquilos en la casa en el CDA.

“Son por dos años más (su renovación), pero es para mejorar sus condiciones, no para poner traba como fue en un momento, es para que se sienta feliz y contento, lo tiene merecido”, explicó.

La U entiende que el plantel parte con Aránguiz y Vargas. Foto: U de Chile.

Charles Aránguiz se queda hasta que él quiera en la U

Fue en radio Agricultura donde Cristián Caamaño contó detalles del nuevo acuerdo que prepara Universidad de Chile con Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

“Cuando es el tema de la renovación automática, ya queda pactado el sueldo de antemano, pero como ha sido bueno su rendimiento, estiman en la U que no se puede quedar con eso solamente y tiene que existir una mejora”, destacó.

En ese sentido, con el Príncipe pusieron un especial foco, teniendo en cuenta que puede ser el último contrato con la U, por lo que la idea es que quede conforme para ser el gran líder.

“La idea es que él siga hasta cuando él quiera, pero que no haya esta permanente negociación, que todos los años se sienten a conversar, no tendrían que sentarse a conversar a fin de año, pero quieren que él esté tranquilo”, explica.

“Él se va a retirar cuando lo estime y no va a haber un plazo que lo determine el contrato, eso lo decidirá el jugador, tal como Marcelo Díaz, quieren estirarlo hasta el 2028, porque creen que podría llegar hasta esa edad en la U”, finalizó.