Los azules confían en cerrar los acuerdos en las próximas semanas, tal cual lo pidió el técnico Fernando Gago para 2027.

Universidad de Chile quiere cumplir cuanto antes el pedido del técnico Fernando Gago, que tiene que ver con asegurar las renovaciones de los jugadores de su plantel.

Por lo mismo, la dirigencia de Azul Azul ya se puso fechas para definir los acuerdos, siendo los que mas urgen la situación con Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

En ese sentido, hay novedades en los plazos para firmar los nuevos vínculos, con una fecha tope de fin de mes, de manera de tener a todos los jugadores en acuerdo listos para la temporada 2027.

Fernando Gago pidió apresurar las renovaciones en la U. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Las renovaciones tienen que quedar listas en septiembre

Fue radio Cooperativa quienes entregaron detalles sobre las renovaciones de contrato en Universidad de Chile, con especial énfasis en Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

“La U tiene que renovar es lo de Charles Aránguiz, que está medio listo, en números y objetivos, ya está hasta 2027”, explicaron en su información en el bloque de los azules.

“Lo de Eduardo Vargas la idea de la U es que a fin de mes todos los que quieren renovar acuerden hasta el 30 de septiembre; Vargas tendrá una imporante mejora en su sueldo”, detallaron.

El otro jugador es Nicolás Ramírez, quien el fin de semana reveló que está en conversaciones con la U, por lo que también se puede unir a los dos referentes completando el panorama.