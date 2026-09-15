Pese a que confían en que los días libres y el plazo para el duelo con Eveton ante Copa Chile es extenso, hay una dolencia mayor que lo tiene en duda en el corto plazo.

Universidad de Chile está disfrutando de días libres, los que fueron entregados por el técnico Fernando Gago tras la victoria por 3-0 ante Deportes La Serena, por la Liga de Primera 2026.

Será el viernes 18 de septiembre cuando el plantel retorne a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde se revisará la situación de Charles Aránguiz, quien no estuvo ante los granates por lesión.

Algo que puede ser incluso más complicado pensando en los duelos ante Everton por los octavos de la Copa Chile (24 y 27 de septiembre), teniendo en cuenta una nueva versión que habla de un posible desgarro de uno de los capitanes azules.

Charles Aránguiz es fundamental para la U, por lo mismo no quieren apurarlo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U confía en los tiempos por Charles Aránguiz

Universidad de Chile quiere llevar con calma a Charles Aránguiz, donde, según cuentan a Redgol, no fue tan sólo un golpe el que lo dejó fuera, profundizando en una lesión mayor que sigue atento el cuerpo médico azul.

Por lo mismo, estos días de descanso, más la extensa semana antes del primer partido ante Everton, será fundamental para poder recuperar al jugador con trabajo de kinesiología.

La idea es no presionarlo para tenerlo en momentos decisivos por los objetivos que busca la U, donde Aránguiz es fundamental en la zona de los volantes, algo que quedó claro en su ausencia con La Serena.

Hay que recordar que, para la llave contra el equipo de Viña del Mar, la U ya tendrá las bajas de Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes estarán en la selección chilena, además de Lucas Barrera por lesión.

Gago espera el retorno el 18 de septiembre para evaluar a Charles Aránguiz. Foto: Marco Vazquez/Photosport

¿Qué dijo Fernando Gago de Charles Aránguiz?

El técnico Fernando Gago fue consultado sobre la situación de Charles Aránguiz, en la conferencia de prensa tras la victoria de Universidad de Chile ante Deportes La Serena.

Como es una costumbre en el entrenador, no quiso dar luces de lo que pasa con el volante, dejando en el misterio su situación: “Una molestia y no estaba disponible”.

Pese a que el reportero en ese momento le insistió para saber, el entrenador no se corrió de su postura de mantener todo bajo reserva: “Una molestia, tanto física, muscular, golpe, después veremos mañana cómo está para entrenar la semana que viene”.