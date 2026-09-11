El técnico de los azules asegura que el volante trabaja con normalidad en la previa a enfrentar a La Serena: ¿será titular?

Universidad de Chile prepara su compromiso de la jornada del domingo, donde debe enfrentar a Deportes La Serena, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026 en el estadio La Portada.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago ya sabe que no podrá contar con el lesionado Lucas Barrera, además del suspendido Marcelo Morales ante los papayeros.

Pero una versión comenzó a tomar fuerza esta jornada con Charles Aránguiz, lo que fue consultado al entrenador argentino, quien se encargó de dar señales de lo que pasa con el Príncipe.

Charles Aránguiz sigue normal para jugar ante La Serena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también El primer pedido de Fernando Gago para U de Chile en la temporada 2027: “Que se queden todos”

Gago: “Charles Aránguiz entrena normal en la U”

Universidad de Chile necesita seguir por la ruta del triunfo en la Liga de Primera 2026, tras vencer por 4-2 a Coquimbo Unido, donde ahora apunta a Deportes La Serena.

Por lo mismo, el técnico Gago confirmó los jugadores que habían tenido molestias físicas, pero que ahora están completamente recuperados, lo que incluye a Aránguiz.

“Igor entrena, Charles entrena normal y Lucas tiene proceso lógico de una lesión veremos cuanto tiempo lo tenemos fuera”, explicó brevemente en conferencia de prensa.

Con esto, en voz del propio entrenador, deja de lado la ausencia de Charles Aránguiz ante La Serena, donde está en sus manos si es que el volante aparece de titular o queda en la mira de los hinchas por su versión.

Revisa las declaraciones de Gago en la U: