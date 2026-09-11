El chileno de 27 años desembarcó sorpresivamente en el Rojo de Avellaneda y eso motivó una tensa discusión en el set de ESPN. Hasta un ex U de Chile y otros dos jugadores chilenos salieron al baile.

El sorpresivo fichaje de Iván Morales en Independiente de Avellaneda todavía genera mucha polémica en Argentina. De hecho, motivó una fuerte discusión en el estudio de ESPN F12 este viernes 11 de septiembre. Y todo por el atacante chileno de 27 años.

Aunque también salieron otros dos ex jugadores chilenos del Rojo en el último tiempo. Uno de los periodistas que protagonizó el tenso momento fue Renato Della Paolera, quien se mostró antagónico al fichaje del delantero surgido en las inferiores de Colo Colo.

Como su contrapunto apareció Leo Gabes, quien actuó como una suerte de defensor de Morales. Él y Mariano Closs pidieron una oportunidad de ver en la cancha al oriundo de La Puntilla antes de defenestrarlo. Pero no hubo cómo convencer de eso a Della Paolera.

Iván Morales posó así con la camiseta de Independiente. (Captura Independiente).

“Después termina como Maxi Gutiérrez o Loyola. ¿sabes lo que decía este muchacho de Loyola?”, manifestó Gabes cuando la temperatura de la conversación había subido considerablemente. “¿Qué tiene que ver Loyola? Defiende todos estos negocios. Dale”, retrucó el otro contertulio.

Aludieron directamente a Felipe Loyola, quien saltó del Rey de Copas al Pisa de Italia por una cifra millonaria. Y a Maximiliano Gutiérrez, quien estuvo en Independiente apenas un semestre. Fue transferido al Dínamo Moscú de Rusia a cambio de 7 millones de euros.

“¡Qué negocios! No le faltes el respeto a Morales”, lanzó Gabes con visible molestia por el trato hacia el chileno, quien desembarcó en el estadio Libertadores de América tras un paso por Argentinos Juniors. También jugó en Sarmiento de Junín.

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El fichaje de Iván Morales en Independiente genera álgida discusión en ESPN

Aunque Renato Della Paolera fue un detractor claro del fichaje de Iván Morales por Independiente, fue con un argumento claro. “No le falto el respeto nada, pero no hizo ningún mérito para llegar a Independiente. No le pego a él, digo que no hizo ningún mérito”, insistió el periodista, quien cubrió muchos años al Rojo.

“Llega porque es recomendado por un empresario que hace todos los negocios con Independiente”, afirmó Della Paolera. Pero no dio el nombre del agente. En el caso de Morales, su representante es Juan Cruz Oller, dueño de la agencia Oller Group.

Gabes le respondió que “es lo mismo que decías de Gutiérrez y Loyola”. Eso sí, en el caso de esos dos seleccionados chilenos, a ambos los representa Fernando Felicevich, propietario de la empresa Vibra Fútbol. “No me importa. No quiere decir que las cosas no sean como yo digo, son negocios”, apuntó Della Paolera.

“Argentinos quería sacarse de encima a un jugador. Hay que buscar alguien que haya hecho mérito, no puede llegar el descarte de Argentinos Juniors. Trae a (Franco) Calderón, que es descarte de Gago, un descarte de Universidad de Chile”, insistió el citado periodista.

Franco Calderón no contaba para Gago en el Romántico Viajero y terminó en Independiente. (Felipe Zanca/Photosport).

Y recibió otra respuesta de Gabes. “Creo que la economía de Independiente está para traer este tipo de jugadores”. Si bien Della Paolera le dio la razón, también le aportó un antecedente. “La economía está así por el desaguisado que hicieron los dirigentes. Estoy cansado de los negocios en Independiente. Cansado”, sentenció. Por lo pronto, el debut de Morales podría darse el 13 de septiembre ante San Lorenzo de Almagro.

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Revisa la tensa discusión en ESPN

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