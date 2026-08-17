En su primer partido de la temporada 2026-27, el volante chileno vino desde la banca y acertó uno de sus tiros penales en la definición ante Empoli.

Comienza a rodar la pelota en el fútbol europeo y con él, la escasa participación de futbolistas chilenos que militan en el Viejo Continente. Uno de ellos es el volante Felipe Loyola, quien vio acción con Pisa en el primer partido de la temporada.

Por los 16° de final en Copa Italia, el cuadro de la Toscana recibía en el Arena Garibaldi al Empoli, encuentro en el que el ex Huachipato arrancó en el banco de suplentes y vio cómo su equipo se puso en ventaja gracias a Tomasso Marras (44′), mas se lo empató Eduardo Saporiti (61′).

Al rato después del gol visitante, el técnico de Pisa, Paolo Bianco, decidió el ingreso de Loyola en reemplazo del turco İsak Vural, quien si bien poco pudo hacer en el restante del tiempo regular, tuvo una importante participación en la definición por penales.

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Loyola se estrena en esta temporada con Pisa

Desde los 12 pasos, el ex futbolista de Independiente acertó su lanzamiento, el cuarto para su equipo, mientras que Empoli falló dos en la tanda, lo que derivó en el 4-3 final que clasificó al equipo del chileno para los octavos de final en Copa Italia.

Es el primer encuentro en la presente campaña de Felipe Loyola, quien tendrá como objetivos no sólo convertirse en un titular indiscutido en Pisa, pues deberá ayudar a su equipo a conseguir el regreso a la Serie A, en una competencia que se avecina muy difícil.

El próximo encuentro del cuadro del nacional será este domingo 23 de agosto, en el comienzo de la temporada 2026-27 en la Serie B italiana, cuando reciba en el Arena Garibaldi al Calcio Padova desde las 13:00 horas (de Chile).

En síntesis

El volante Felipe Loyola sumó sus primeros minutos de la temporada en el triunfo del Pisa .

sumó sus primeros minutos de la temporada en el triunfo del . El mediocampista nacional ingresó en el complemento y anotó su penal en la tanda ante el Empoli .

. Con esta importante victoria, el cuadro del ex Huachipato avanzó a octavos de la Copa Italia.