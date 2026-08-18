El Tribunal resolvió que el ex presidente de Universidad de Chile es un peligro para la sociedad y esperará los 120 días de la investigación recluído.

Michael Clark recibió la formalización en el caso Sartor, donde el Tribunal dispuso prisión preventiva mientras dura la investigación, por ser “un peligro para la sociedad”.

Luego de más de 10 días de formalizar los cargos la jueza de garantía, Paulina Moya, estableció que el ex presidente de Universidad de Chile deberá esperar la sentencia en prisión.

En ese sentido, se puso especial énfasis en que el ex mandamás de Azul Azul también instruyó borrar comunicaciones y pruebas con ejecutivos de Sartor, lo que fue un dato relevante para pedir su prisión preventiva: el plazo de investigación será de 120 días.

El momento en que Gendarmería acompaña a Michael Clark. Foto: Captura de tranmision de Poder Judicial TV vía Aton Chile

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La investigación durará 120 días

Michael Clark ya había recibido un duro revés, luego de que el Tribunal acreditó cinco de los seis delitos por los cuales estaba siendo imputado, dejando un panorama oscuro para el ex presidente de Universidad de Chile.

En ese sentido, el ex mandamás de Azul Azul fue apuntado por los siguientes delitos: la administración desleal, la negociación incompatible, la entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de una OPA, además de lavado de activos.

Por lo mismo, se determinó que “su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación”.

En ese sentido, resta conocer en qué establecimiento quedará recluido para cumplir con la prisión preventiva, donde ya se confirmó un plazo de 120 días de investigación.