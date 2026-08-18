Caso Sartor enfrenta jornada clave: Definen medidas cautelares para Michael Clark

El ex dirigente junto a otros cuatro imputados conocerán la decisión del Tribunal. “Estoy tranquilo”, recalcó el ex Presidente de la U.

El Caso Sartor enfrenta una jornada de importantes decisiones. Esto debido a que tras dos semanas de alegatos y defensas, finalmente se conocerán las medidas cautelares para Michael Clark y otros cuatro imputados.

El ex Presidente de Azul Azul llegó a primera hora al 4° Juzgado de Garantía de Santiago y se mostró tranquilo ante la importante jornada que se avecina.

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“La defensa está hecha. Sé lo que he hecho. Ahora a esperar el veredicto de la jueza. Es un paso más en el proceso”, aseguró Clark en su ingreso al centro de justicia ubicado en Pedro Montt 1606.

Incluso ante las medidas cautelares que podría enfrentar fue certero y no dejó espacio a la duda. “Estoy tranquilo”, recalcó ex mandamás de Universidad de Chile.

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¿Qué medidas cautelares se piden para Michael Clark?

El juicio por el Caso Sartor comenzó el pasado 30 de julio. En este caso se investiga administración desleal, entrega de información falsa al mercado, lavado de activo y negociación incompatible entre otros.

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Según se ha reportado, la relevancia del caso Sartor implicaba un modelo tipo esquema piramidal o también conocido con Ponzi. Por lo mismo se detalla que un perjuicio que supera los 190 millones de dólares.

Ante esto, Fiscalía solicitó prisión preventiva para Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. Lo que se conocerá está jornada.