El técnico Fernando Gago mira variantes ante el panorama previo para enfrentar a Colo Colo, con un volante que sigue lesionado.

Universidad de Chile sigue trabajando en el Superclásico del domingo por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026, donde debe recibir a Colo Colo en un duelo agendado en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago debe resolver variantes para su formación titular, donde tiene una duda, un recuperado y uno que entrena diferenciado en el CDA.

Con el regreso a los entrenamientos de Octavio Rivero suma un jugador en ataque, a la espera de la evolución de su primera semana intensa de fútbol en La Cisterna.

Por otro lado está la duda de la salida de Lucas Assadi, ante una oferta desde el fútbol de Suecia, mientras que el otro es por lesión, que lo tiene hace días fuera: Israel Poblete.

Israel Poblete se lesionó ante San Felipe por la Copa Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Israel Poblete se mantiene en duda en la U

Israel Poblete sigue siendo un dolor de cabeza en Universidad de Chile, donde, hasta el entrenamiento de la jornada del martes, se mantenía fuera de los entrenamientos en el CDA.

Luego de una lesión que lo afectó en el duelo ante Unión San Felipe por la Copa Chile, el volante se ha perdido los duelos ante Palestino y Deportes Limache por una dolencia en el peronéo.

Algo que también podría marginarlo para el Superclásico ante Colo Colo, aunque se espera su evolución durante esta jornada y los próximos días para saber si entra en la citación.

Por ahora, será la única probable baja que tendrán los azules para el duelo en el Estadio Nacional, donde Gago también sigue alerta la situación con Lucas Assadi para mover el once estelar.