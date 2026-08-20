Tiene 41 años, jugó en la Unión Española y encabezó un brevísimo interinato en el Rojo de Avellaneda tras la salida de Quinteros, de quien se distanció y lo dejó claro con frases contundentes.

Independiente de Avellaneda definió al uruguayo-brasileño Jadson Viera como DT en reemplazo del defenestrado Gustavo Quinteros. Aunque antes de que el exentrenador de Nacional de Montevideo pusiera la firma, hubo un cortísimo interinato en el Rojo.

Fue encabezado por un exdefensor de la Unión Española: Carlos Matheu, quien oficia como director técnico de la reserva de Independiente. Bajo su tutela, el Rey de Copas venció por 3-1 a Lanús con una gran jornada de un chileno: Lautaro Millán se anotó con un doblete ante el actual campeón de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Matheu dio una entrevista a DSports Radio, donde contó varias cosas que de inmediato lo distanciaron de Quinteros. “Escucho diferentes opiniones tanto del plantel como del cuerpo técnico. Esa es mi manera de dirigir. Independiente es un club grande y con mucha exigencia”, manifestó el exzaguero de Atalanta y Siena de Italia.

Carlos Matheu intenta frenar el avance de Ignacio Jeraldino en un clásico de colonia entre Unión Española y Audax Italiano. (Ramon Monroy/Photosport).

“Cuando llegué, me senté a hablar con (Iván) Marcone y (Rodrigo) Rey, que son los referentes. Intento que todos tengamos participación y podamos hacer lo mejor de nuestra parte. En este club hay una gran necesidad de salir campeón y eso genera una gran presión”, añadió Carlos Matheu.

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Una manera clara de distanciarse del exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica, quien ya tuvo una polémica pública con Rodrigo Rey tras el fichaje de Santiago Mele. “Los chicos del club van a ir creciendo. Para rendir hay que exigirse y levantarse en los malos momentos. Hay que trabajar permanentemente para poder crecer”, afirmó Matheu sobre el delicado momento institucional.

Rodrigo Rey fue elegido por Matheu como el arquero de Independiente en su breve interinato. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Todos tienen que aportar en la construcción de un proyecto y de un club, se necesita que todos tiren para adelante. Rey es un referente positivo y que día a día demuestra el valor que tiene en la institución”, agregó el DT, quien sueña con dirigir al Rojo algún día.

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Matheu promete colaboración extrema a Jadson Viera, reemplazo de Quinteros en Independiente

Además de manifestar su buena relación con los más experimentados del plantel de Independiente, Carlos Matheu se comprometió a beneficiar en lo máximo posible al reemplazo de Gustavo Quinteros, Jadson Viera. “Lo ayudaré en todo lo que pueda”, aseguró.

Gustavo Quinteros fue echado de Independiente tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. (Alex Diaz/Photosport).

“Me preparo para ser entrenador de primera división y lo voy a ser. Mi objetivo y mi sueño es dirigir la primera de Independiente. Estoy tranquilo porque soy joven y tengo una carrera por delante”, fue el deseo que manifestó Matheu, consciente de que todo se dará al tiempo prudente.

Añadió más de sus metas. “En el medio iré aprendiendo, me equivocaré y creceré bastante. Pero me preparo todos los días para ser el mejor entrenador del mundo. Independiente tiene un grupo bárbaro y mi relación con los chicos de primera ha sido extraordinaria”, sentenció Carlos Matheu.

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