El zaguero central fue prestado al Rojo de Avellaneda, que se aseguró una opción de compra que hace a Azul Azul frotarse las manos por un futbolista que ficharon como agente libre en 2024.

Franco Calderón estaba muy rezagado en la consideración de la U de Chile y eso se profundizó con el fichaje de Igor Lichnovsky, que probablemente apuró el traspaso del argentino a Independiente de Avellaneda. El Rojo vive una crisis institucional tras la salida de Gustavo Quinteros.

De hecho, el director técnico le había bajado el pulgar a Calderón. Pero la plana mayor reactivó las negociaciones con el Romántico Viajero apenas defenestró al exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica. En ese contexto, el defensor de 28 años pasó a préstamo al Rey de Copas.

Y un periodista muy conocedor de la interna de uno de los clubes más grandes de Argentina reveló todos los montos involucrados en el acuerdo. “El préstamo es por 17 meses con un cargo de 120 mil dólares”, aseguró Matías Martínez, quien cubre al Rojo para la radio La Red.

Franco Calderón discute con Facundo Mater en un duelo entre Universidad de Chile vs Universidad de Concepción. (Andrés Piña/Photosport).

Eso sí, hay algunas cláusulas también. “Si la U de Chile quiere repescarlo en junio de 2027 deberá devolver 40 mil dólares. Y si el Rojo quiere retenerlo seis meses más ante eso, debe pagar 40 mil dólares más”, agregó el citado comunicador. En ese contexto, serían 160 mil de la divisa americana. Unos 147 millones de pesos chilenos.

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El valor de la opción de compra de Independiente por Franco Calderón: U de Chile se frota las manos

La cesión de Franco Calderón a Independiente de Avellaneda podría darle un buen botín a la U de Chile, que lo fichó como agente libre desde Unión Santa Fe en enero de 2024. “Tiene una opción de compra de 1,2 millones de dólares por el 80 por ciento del pase”, ratificó Matías Martínez en X.

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“Tanto los 120 mil USD de cargo como los posibles 160 mil USD se descuentan de la opción de compra”, añadió Martínez, siempre en la exred social del pajarito. E incluso comentó cuáles son las formas de pago que estipularon en el contrato los dirigentes de Azul Azul con sus pares del Rojo.

Franco Calderón emigró a Independiente y Pablo Calderón sigue en Ñublense. (José Robles/Photosport).

Evidentemente no será al contado. “En caso de ejercer la opción de compra, se pagará en tres cuotas semestrales”, sostuvo este reportero con años de cobertura en el devenir diario de Independiente. Si todo sale bien, el Romántico Viajero ingresará unos mil 100 millones de pesos chilenos por un jugador que trajo a costo cero. Se frotan las manos, aunque por el panorama institucional que vive la concesionaria, no se sabe quiénes.

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