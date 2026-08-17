El presidente de la ANFP afirmó que la postulación a esa Copa del Mundo "quedó en el pasado y fue nada más que una propuesta, que ya fue retirada".

Pese a que le quedan tres meses como presidente de la ANFP, el curicano Pablo Milad no deja de tomar decisiones a nombre de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH). La más reciente gira entorno a la polémica por la situación de Gianni Infantino en la presidencia de FIFA.

A raíz del fracaso del proyecto que lideró el dirigente ítalo-suizo en busca de privatizar los Mundiales, lo que provocó un quiebre total con UEFA, Concacaf y Asia, el ex Intendente del Maule mostró sus verdaderos colores respecto de qué bando está.

En conversación con BioBío Chile, Milad enfatizó en que “hoy le damos nuestro apoyo completo a Gianni Infantino“, y recalcó que lo que ocurrió con la marginación de Chile de organizar el Mundial 2030 “quedó en el pasado y fue nada más que una propuesta, que ya fue retirada“.

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Milad entrega respaldo a Infantino

En esa línea, el curicano se refirió al proyecto que presentó la FIFA para ampliar los cupos de la próxima Copa del Mundo a 64 equipos y lo destacó como una forma de celebrar el centenario del máximo evento del fútbol mundial.

“Más que nada como una celebración histórica de esos 100 años, que han hecho del Mundial hoy la competencia más importante del mundo a nivel deportivo”, sostuvo Milad quien recalcó que no es sólo Chile quien apoya a Gianni Infantino.

“Conmebol vota en bloque, siempre ha sido así“, sentenció el presidente de la ANFP, quien al consultarle si el país votará por el actual mandatario en las elecciones de marzo, se lavó las manos y señaló que “corresponderá al futuro directorio ver esa decisión”.

En síntesis