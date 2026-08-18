El atacante de los Cruzados volvió a jugar tras casi dos meses y quedó muy golpeado tras el contundente 3-0 con que los Pincharratas sacaron de la Libertadores a la UC en el Claro Arena.

Después de casi dos meses fuera de acción, Clemente Montes tuvo su regreso a la competencia en Universidad Católica, que se despidió de la Copa Libertadores tras un incontestable 3-0 sufrido ante Estudiantes de La Plata. El “11” ingresó en el descanso del partido.

Montes reemplazó a Diego Corral y se ubicó como extremo por el costado derecho. Buscó marcar la diferencia, pero pocas veces pudo desnivelar. Hizo muchos fouls y dejó varios gestos de impotencia durante el segundo tiempo del partido.

Luego del pitazo final del colombiano Wilmar Roldán, el rapidísimo atacante surgido en las inferiores de la UC tuvo que luchar para contener el llanto mientras hablaba con ESPN. “Muy dolido la verdad. Para mí era muy importante pasar, yo soy formado acá en casa”, aseguró Montes.

Clemente Montes aguanta la marca de Tomás Palacios de Estudiantes. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Me duele mucho, hicimos una buena Copa. Nadie confiaba en nosotros, nosotros confiábamos mucho. Tuvimos mala suerte, muchas bajas, personas que eran titulares. No pudimos terminar el torneo como queríamos”, manifestó el jugador de 25 años.

Tiene razón: tanto Fernando Zampedri como Cristián Cuevas quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. “Se me hace muy difícil hablar, me está doliendo mucho la derrota. Hay que enfocarse en el Campeonato Nacional, demostramos estar para competir”, agregó Montes. Al borde de quebrarse.

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Clemente Montes les pide perdón a los hinchas de Católica tras perder vs Estudiantes

Clemente Montes les dedicó palabras cariñosas a los fanáticos de Universidad Católica, que sobre el final del encuentro contra Estudiantes entonaron cantos contra la dirigencia del club. “Agradecerles, qué te voy a decir. Lo dije en La Bombonera, se les escuchó todo el tiempo”, aseguró el Rayo.

Fue el autor del gol del triunfo de la UC ante Boca Juniors en Buenos Aires. “Gracias a ellos se sumó mucho y logramos ganar todos los partidos de visita. Ningún equipo lo había logrado, nosotros hicimos tres de tres. Pedirles perdón, es doloroso perder con este resultado”, agregó el Clemo.

Clemente Montes enfrenta la marca de Tomás Palacios y a lo lejos, mira todo Gabriel Neves. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Nos habíamos ilusionado con seguir avanzando y quién sabe, ganar la Copa. Enfocarnos en el campeonato para el próximo año volver a competir en este lindo torneo”, aseguró el atacante sobre el cambio de chip que necesita el elenco adiestrado por Daniel Garnero, que tiene un partido pendiente contra Coquimbo Unido. Y este fin de semana recibirá a Ñublense en la fecha 20.

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