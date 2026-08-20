El portero tuvo una difícil noche, donde escribió un mensaje a los hinchas y, en especial, a su abuelita, que partió cuando jugaba el torneo.

Coquimbo Unido dio la pelea, pero no pudo seguir con vida en la Copa Libertadores 2026, luego de caer por lanzamientos de penales ante Platense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los actuales campeones chilenos quedaron eliminados en los octavos de final del torneo internacional, cerrando una gran campaña que dejó a todo el puerto con el corazón en la mano.

Tal como también lo hizo el Mono Sánchez, quien fue protagonista en todos los partidos, aunque esta vez con una dedicatoria a los hinchas, pero, en especial, a su querida abuela, que partió cuando jugaba uno de los encuentros.

La “Mami María” partió cuando Coquimbo jugaba en Colombia en la fase de grupos de Copa Libertadores.

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La dedicatoria del Mono Sánchez a su “Mami María”

El Mono Sánchez abrió su corazón en la madrugada, tras la eliminación de Copa Libertadores, aunque esta vez para sincerar sus emociones con Coquimbo Unido y sus hinchas.

Fue en sus redes sociales donde reveló un especial amuleto que lo acompañó, desde aquella noche en Colombia, cuando los piratas jugaban ante el Tolima, cuando supo que su “Mami María”, su abuela, había fallecido.

No pudo despedirse, pero prefirió tenerla cerca, con un “Mono Sánchez” tejido a mano, fue su compañía en cada partido, algo que mostró el portero en fotografías.

“Te fuiste en esta Copa, pero me acompañaste en cada partido viejita mía“, compartió el portero en sus redes sociales, donde se notó que le costó encontrar el sueño.

Un Mono Sánchez de amuleto por su abuelita.

El Mono Sánchez y el mensaje tras la eliminación de Coquimbo

Diego Sánchez también aprovechó para darle un cierre a su participación en la Copa Libertadores con Coquimbo Unido, donde un mensaje que le salió del alma movió los corazones piratas.

Enfocado en sus emociones, en no poder dormir, pero dejando en claro que el grupo dejó todo por seguir adelante, pero no alcanzó, en una historia que será recordada por muchos años por los más fanáticos.

“Duele el alma, duele tanto que no deja dormir. Solo queda la tranquilidad de que dimos la ida en cada victoria y en cada derrota, saber que se habló de Coquimbo Unido en todo Sudamérica llena de orgullo porque fuimos un equipo aguerrido que sólo buscó una gloria soñada, nadie daba un peso por nosotros y ahí estuvimos con el pecho fuerte y dando cara en todas las canchas. Entonces ¿Qué puedo reprochar? Nada, somos uno de los mejores 16 equipos de Sudamérica. Y esta historia quedará grabada en nuestros corazones; gracias a todos por tanto aguante”, escribió.

Mira el mensaje de Diego Sánchez: