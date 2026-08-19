A través de su cuenta en Instagram, el arquero de Coquimbo Unido mostró el mensaje que su progenitora le envió antes de enfrentar a Platense.

Coquimbo Unido está ad portas de disputar un partido que puede cambiar para siempre su historia internacional. Liderados por el arquero Diego Sánchez, enfrentan a Platense por un lugar en cuartos de final en la Copa Libertadores.

El “Mono” fue figura en el duelo de ida en Vicente López, luego de contener un lanzamiento penal de Guido Mainero y el posterior rebote que le quedó a Nicolás López. Una acción clave en el empate definitivo por 1-1 en suelo argentino.

Previo al duelo de Coquimbo ante Platense, Sánchez utilizó su cuenta en Instagram, donde cuenta con 127 mil seguidores, para mostrar una emotiva arenga que le escribió su madre, María Isabel Carvajal, a través de Whatsapp con miras al duelo por Libertadores.

ver también Caputto elogia al Mono Sánchez en Coquimbo Unido: “Conozco el puesto, es el aura del equipo”

La emotiva arenga de la mamá del “Mono” Sánchez

“Hola mi querido hijito, ¿cómo estás Monito? Hoy es el gran día. Vamos con todo mi Monito. Vamos que se puede. Vamos a darle con todo no más. Vamos Mono, recuerda que eres el mejor. Vamos, vamos, mucha fuerza y coraje. Vamos con todo”, empezó con su mensaje la progenitora del arquero.

Luego, la mamá de Sánchez escribió “bien concentradito no más. De Coquimbo soy… y sigo apoyando… con el corazón… el Mono triunfando. Vamos, vamos, este partido hay que puro ganarlo. Vamos con todo mi Monito. Vamos muchachos. Vamos, vamos y vamos por ese triunfo”.

“Mucha suerte para hoy y a ganar. Vamos, vamos, vamos y aquí estaremos apoyando con todo. Vamos, vamos. Besitos. Te amo mi loquillo“, finalizó Carvajal, a lo que su hijo respondió “vamos de nuevo mamita querida. Te amo todos los días“.

En síntesis