A solo unas semanas de llegar a U. de Chile, el argentino tendrá la disputa de este tradicional encuentro ante Colo Colo.

Universidad de Chile enfrenta a Colo Colo una una nueva edición del Superclásico. Será la versión 200, pero la primera para Tobías Reinhart, por lo que está muy expectante.

El Romántico Viajero lucha por meterse en la pelea por el título y para hacerlo, necesitan vencer a los Albos y de esta manera, recortar los 10 puntos de distancia que tienen los de Macul en la cima. Será una verdadera final en el Estadio Nacional.

El primero de Reinhart

Tobías Reinhart es uno de los tres refuerzos que llegó a Universidad de Chile en el último mercado. Solo unas semanas lleva siendo del Bulla, pero ya se ha empapado de la pasión de sus hinchas. Por eso quiere cuánto antes que se juegue el Superclásico contra Colo Colo.

“La gente es increíble, el apoyo que nos da. Lo que te hacen sentir, la verdad es que quedé muy sorprendido con eso. Es muy lindo (…) Me muero de ganas de que llegue el fin de semana para ver semejante estadio todo lleno“, indicó el argentino a Radio Cooperativa.

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Reinhart es nuevo en la U, pero destacó el apoyo que le entregan jugadores de experiencia como Charles Aránguiz, Eduardo Vargas o Marcelo Díaz. “Te hace entender la importancia que tiene este partido a nivel sudamericano. Va a ser un partido que lo van a ver en muchas partes del mundo y va a ser algo muy lindo, un espectáculo muy lindo. Hay mucha expectativa alrededor también en lo que es la gente“, explicó.

Para este encuentro no hay un claro favorito. Por una parte, Colo Colo ha sido muy regular y la gran diferencia que tienen en la tabla lo demuestra. Sin embargo, Universidad de Chile ha elevado su nivel en la segunda rueda de la Liga de Primera.

“Es un rival duro, es un rival muy duro, es el puntero del campeonato, lo ha demostrado con los resultados. Nosotros vamos a usar todas nuestras armas como para tratar de lastimarlos“, avisó el jugador proveniente de Reggiana de Italia.

Reinhart lleva dos partidos en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Venimos en un buen momento, venimos de buenos resultados y agarrando cada vez más confianza en nuestro juego. Seguramente va a ser un partido de combate, de lucha, donde vamos a tener que ganar la segunda pelota y vamos a tener que hacernos cargo del partido, pero yo creo que estamos muy preparados”, cerró con mucha confianza Tobías Reinhart.