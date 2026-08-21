Luis García, el entrenador de Sevilla, detalló que le pidió a Alexis quedarse en el elenco andaluz, pero no se llegó a un acuerdo y emigró a la MLS.

Alexis Sánchez terminó su largo periplo por Europa al mudarse a la MLS, para jugar en el CF Montreal. Un cambio bastante grande porque jugó por 18 años en las ligas más competitivas del mundo.

Tuvo la chance de continuar en España, porque Luis García, el entrenador del Sevilla, aseguró durante esta jornada que tuvo una charla donde le pidió quedarse esta temporada en La Liga.

Ante la consulta del corresponsal de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol, señaló que “hablé con Alexis y le dije que contaba con él, si podíamos llegar a un acuerdo”.

El problema es que el jugador decidió poner punto final a su estadía en Europa para mudarse a Canadá. “A partir de ahí no se llegó a ese acuerdo y no se pudo concretar”, sostuvo.

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García no escondió que su deseo de tenerlo en la plantilla esta temporada fue incumplido. “Lo digo claramente: hablé con él para que se quedase y por A o por B se ha ido a otro sitio”, expresó.

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De todas maneras no guarda ningún tipo de rencor, sino que por el contrario tiene palabras de agradecimiento. “Le deseamos lo mejor. A mí me ayudó mucho, en los 9 últimos partidos me ayudó muchísimo“, señaló.

Detalló que esto fue “haciendo goles, dando asistencias, saliendo del banquillo súper implicado” y le mandó buenas vibras en su futuro: “Súper contento con él, le mando un abrazo, un saludo y que le vaya muy bien”.

El Sevilla comenzó La Liga con el pie derecho a pesar de la salida de Sánchez, al ganarle 2-1 al Rayo Vallecano con Gabriel Suazo como titular. Este sábado enfrentan al Athletic Bilbao como visitantes.