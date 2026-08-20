“Es un genio” y “el conductor”: hinchas del Montreal en llamas con debut de Alexis Sánchez

Los hinchas del CF Montreal destacaron los primeros minutos de Alexis Sánchez en el equipo y esperan verlo como titular ante Los Angeles Galaxy.

Alexis Sánchez debutó en la MLS. Lo hizo con una victoria del CF Montreal, que ganó como visitante por 2-1 ante Columbus Crew, lo que demuestra que estaba en óptimas condiciones físicas.

Ingresó a los 79′ por Owusu, el delantero centro del cuadro canadiense. Si bien tuvo pocos minutos en cancha, se mostró activo más recostado, armando el juego.

Eso fue destacado por el nuevo elenco del Maravilla en sus redes, que escribe en tres idiomas desde ahora: francés, inglés y español. “Primeros minutos de Alexis con el CF Montreal”, señalaron.

Hinchas del Montreal aplauden liderazgo de Alexis

Los hinchas reaccionaron felices con este debut del formado en Cobreloa, mostrando de inmediato un entusiasmo gigante para salir del fondo de la tabla.

Alexis con su nueva camiseta

“Un verdadero conductor en el campo”, “Alexis hizo la diferencia” y “es un genio” fueron algunas de las palabras que los fanáticos le fueron dejando al chileno.

También destacan su liderazgo, algo que Sánchez había expresado en la conferencia de prensa del martes: quiere transmitirle toda su experiencia los más jóvenes.

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“Dando indicaciones a nuestros jóvenes jugadores para ganar el juego. Nos calmamos, controlamos y ganamos. Comienzo sólido”, es lo que le aplauden.

Ahora todos esperan verlo como titular el domingo, en un encuentro donde ante Los Angelez Galaxy en Canadá, partido para el que se espera la presencia de muchos hinchas chilenos.