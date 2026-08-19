El Niño Maravilla entró en los minutos finales del triunfo por 2-1 de su equipo en la visita al Colombus Crew.

La historia de Alexis Sánchez en la MLS tuvo su comienzo esta noche con la camiseta del CF Montreal. Pese a tener apenas unos entrenamientos, el chileno se metió en la lista de citados de su club en la visita a Colombus Crew y se dio el lujo de jugar sus primeros minutos.

Y el debut no pudo ser mejor, ya que el Niño Maravilla fue parte de una victoria clave por 2-1 que le da a su nuevo equipo bastante vida en su afán de clasificar a los playoffs.

El atacante de 37 años ingresó a los 79’ en reemplazo de Noah Streit, quien justo un minuto antes anotó de media distancia un golazo para darle la ventaja definitiva a la escuadra canadiense en el ScottsMiracle-Gro Field.

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Alexis Sánchez debuta con triunfo en el CF Montreal

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El equipo de Alexis se pudo sobreponer al tremendo error de Thomas Gillier, quien a los 20’ no pudo despejar un fácil pase atrás de su compañero Jalen Neal, dejando que el balón pasará de largo y se metiera para el 1-1 transitorio luego de la apertura de la cuenta de Prince Osei Owusu a los 5’.

Por suerte para Alexis Sánchez y compañía la ventaja se pudo mantener hasta el final, y con esto, poder sumar tres puntos de oro en la lucha del CF Montreal por meterse a los playoffs.

Con esta victoria el elenco de Sánchez y Gillier llegó a 20 puntos y está a solo cuatro del DC United, elenco que por ahora está clasificando a la ronda wildcard de la postemporada.

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El próximo partido del CF Montreal de la MLS

El cuadro canadiense volverá a ver acción nante el LA Galaxy este sábado 22 de agosto a las 19:30 (hora de Chile) en el Estadio Saputo. Este compromiso podría marcar el primer partido de Alexis en condición de local.