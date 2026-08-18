“Experiencia única”: La doble sorpresa que recibió Alexis Sanchez en su llegada al CF Montréal

El Bicampeón de América recordó su paso por el Mundial Sub 20 y confesó que no sabía que el fútbol no es el deporte preferido en la ciudad.

Alexis Sanchez ya está en Canadá y afina los detalles para el debut por el CF Montréal. El Bicampeón de América fue presentado ante los hinchas y la prensa, y ahora solo espera por el visto bueno del cuerpo técnico para poder saltar a la cancha.

“Hablé con el mister, le dije que estoy disponible para jugar donde sea. Él va a decidir dónde puedo jugar. Estoy para ayudar al equipo”, recalcó el nacido en Tocopilla.

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Sánchez decidió dejar atrás su etapa en Europa y emprender un nuevo rumbo en Montreal. Una tierra que ya conoce el niño maravilla. Esto porque durante 2007 logró el tercer lugar en el Mundial Sub 20 que justamente se organizó en Canadá. Lo que despertó el interés de los grandes clubes de Europa y permitió el despegue de su carrera.

“Fue una experiencia única. Salimos terceros del Mundial sub 20. Fue una experiencia linda el poder conocer a la cultura canadiense”, recordó el Tocopillano que en ese torneo fue dirigido por José Sulantay y tuvo entre sus compañeros a Arturo Vidal, Mauricio Isla y Gary Medel entre otros.

“Se me vinieron todos los recuerdos a la mente de lo que fue ese Mundial”, confesó emocionado Alexis. En dicho torneo dijo presente con solo 18 años y además marcó un golazo ante Congo.

El desafío que tendrá Alexis Sanchez en el CF Montréal

Pero la doble sorpresa para Sánchez fue que en Montréal el deporte más popular no es el fútbol. Por lo que tendrá una difícil tarea para lograr cautivar a los hinchas de la ciudad.

“Quiero que el club siga creciendo. Me encantó la cultura de la ciudad. Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí. Espero que pase lo mismo con el fútbol”, comentó.

Alexis utilizará la “10” en el CF Montréal. Su debut será está semana.

Incluso destacó la gran cantidad de chilenos en Canadá. En su presentación en el Estadio Saputo y a quienes espera retribuirles el cariño con goles dentro de la cancha.

“No sabía que había tanto chileno. Me sorprendí. Me dijeron que iban a estar el próximo sábado en el estadio. Espero darles una alegría a ellos y a todo Montréal”, sentenció. Ahora se espera que este miércoles sume los primeros minutos ante Columbus Crew. Luego el sábado 22 de agosto será local ante LA Galaxy donde ya se indica sería desde el arranque.