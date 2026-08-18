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Alexis Sánchez promete nuevamente un regreso a Chile: “Para enseñarles a los niños”

Alexis Sánchez entiende que ha traspasado su experiencia en Italia, Francia y España, algo que quiere replicar en Chile.

Por Felipe Escobillana

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Alexis Sánchez señaló que desea volver a Chile a transmitir su experiencia
© RedesAlexis Sánchez señaló que desea volver a Chile a transmitir su experiencia

Alexis Sánchez fue presentado en el FC Montreal, elenco en el que firmó por dos temporadas. Por eso a sus 37 años se ve lejos un retorno al fútbol chileno, aunque él siente que sí ocurrirá.

Señaló que quiere “agradecer a los chilenos en Montreal, soy querido en mi país por los niños, por la abuelitas también. Contento por eso. Y algún día volver a Chile, me gustaría”.

Entiende que durante su carrera le traspasó muchas vivencias de su carrera a extranjeros. “Juego en el Inter, aprenden de mí los italianos. Después les enseño a los franceses en Marsella. Ahora acá (en Canadá) los niños aprenderán de mí“, explica.

Ahí es donde siente las ganas de traspasar eso en nuestro país. “Digo me gustaría enseñarles eso a los chilenos, los que no tienen un jugador importante o mi experiencia”, manifestó.

“Me gustaría eso algún día, traspasarlo a Chile. Ahora estoy aquí, pidiendo que mejoren el pase, en el día a día, que aprendan cuando el amor de ellos es el fútbol”, detalló el formado en Cobreloa.

Alexis jugará en el CF Montreal

Alexis jugará en el CF Montreal

Las ganas de Alexis Sánchez en Montreal

A pesar de estar en la recta final de su carrera, Alexis Sánchez sostiene que se encuentra en un nivel óptimo y así lo siente.

“Confío en mi capacidad como jugador. Nací crecí jugando fútbol, un talento que Dios me dio. Lo encuentro fácil, lo veo fácil, pensar, entender los tiempos. Sigo jugando porque se me hace fácil, preparándome físicamente obviamente”, establece.

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De hecho no quería salir de Europa. “Quería estar un año más en Europa, Sevilla me quería un año más. Corría más que los chicos de 22 años y me preguntaban por qué estás tan bien, qué tenía. Me preparo físicamente, pero debo demostrarlo en el campo”, narró Sánchez.

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