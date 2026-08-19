El atacante del Cacique, quien viene siendo una de las buenas figuras en las últimas semanas, adelantó lo que será la visita al Estadio Nacional de este domingo.

Leandro Hernández ha venido siendo unas de las buenas figura de Colo Colo en las últimas fechas. El atacante de 21 años ya es un titular casi inamovible para Fernando Ortiz, cosa no menor si consideramos que estamos en la semana previa al Superclásico 200 ante la U.

El canterano es apuntado como uno de los llamados a marcar diferencias este domingo en el Estadio Nacional y, por lo visto en los últimos partidos, no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad de brillar ante el rival de toda la vida.

Así lo dejó en claro en charla con los canales oficiales del Cacique, donde adelantó lo que será el choque con los azules y avisó que irán con todo a por la victoria para seguir estirando su ventaja en lo más alto de la Liga de Primera 2026.

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Leandro Hernández adelanta el Colo Colo vs U de Chile

El delantero declaró que “el equipo está súper bien, súper unido. Estamos entrenando al cien cada día, en cada entrenamiento dejando la vida, así que el fin de semana pensamos hacer lo mismo. Y eso es lo bueno, que el equipo está súper unido”.

“La U es un equipo que juega bien, obviamente es el rival, pero nosotros también venimos bien, venimos dejando lo mejor en cada partido, así que vamos a salir a ganar. Colo Colo siempre sale a ganar”, añadió.

Leandro Hernández ha venido siendo una de las mejores figuras de Colo Colo en estas últimas semanas. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Hernández sostuvo que “es un partido importantísimo porque, más allá de que es un clásico, para salir campeón hay que ganarle a todos los equipos, así que es súper importante el partido el fin de semana. Vamos a tomarlo con la misma seriedad que todos”.

“Estaba buscando aportar al equipo con goles, con asistencias, con lo que más pueda. Pienso seguir en lo mismo, demostrar eso y ayudar a que el equipo gane”, concluyó.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis