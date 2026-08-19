Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, exigió que se busquen los mecanismos para que haya forofos albos en el Estadio Nacional este domingo.

Pese a que desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana estaban dispuestos a que el Superclásico de este domingo entre Universidad de Chile y Colo Colo tuviera hinchas visitantes, un informe negativo de la Seremi de Seguridad echó por tierra esta posibilidad.

Las autoridades argumentan que “no están las condiciones dadas” para que en el Estadio Nacional estén presentes 800 hinchas albos, lo que contradice la promesa que hizo Germán Codina junto con los presidentes de ambas instituciones.

Ante este panorama, sacó la voz Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, que en su cuenta de X hizo un llamado público a la autoridad para que se entreguen las garantías necesarias y se cumpla con lo que se prometió, que es la presencia de aficionados en el Superclásico 200.

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Colo Colo presiona a las autoridades para tener hinchas ante la U

“Estamos preocupados ante la posibilidad de que no se permita público visitante en el clásico”, es lo primero que menciona el dirigente, quien pone en la palestra las medidas que se tomaron en los últimos juegos en el Estadio Monumental con presencia de visitantes.

“En nuestros últimos partidos de visita se permitió el ingreso de socios, abonados e hinchas, y no hubo problemas de seguridad“, sostiene el timonel del CSD Colo Colo, quien llama a que “se deberían buscar mecanismos para repetir esa fórmula”.

En esta materia, lo último que se supo es que el Delegado Presidencial Germán Codina agotará todas las instancias posibles para que efectivamente haya fanáticos albos en el Coliseo de Ñuñoa, por lo que la vuelta de visitantes en este duelo todavía no se cae.

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¿Cuándo se juega el encuentro?

La edición 200 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo este domingo 23 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis