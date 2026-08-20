El chileno tiene un refuerzo de lujo para disputar la UEFA Champions League en esta temporada.

Real Betis tendrá una temporada muy importante. Los dirigidos por Manuel Pellegrini jugarán la UEFA Champions League, por lo que ficharon a un gran delantero para estar a la altura del desafío.

Los Verdiblancos se han acostumbrado a realizar buenas campañas de la mano del chileno y decir presente en torneos internacionales. El ingeniero ha sabido reinventarse a los diversos cambios que ha tenido en su plantel. Ahora disfruta una buena.

El nuevo delantero de Betis de Pellegrini

Real Betis intenta armar un equipo competitivo para Manuel Pellegrini. Una de las prioridades en este mercado era conseguir a un delantero de categoría para encarar los próximos desafíos. Pues bien, ya lo consiguieron y oficializaron.

Los Verdiblancos ficharon a Troy Parrott, delantero de 24 años. El nacido en Irlanda se une al proyecto del ingeniero y será la carta de gol del equipo de cara a la próxima disputa de la UEFA Champions League. El delantero viene antecedido de buenas actuaciones.

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Parrott llega desde el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde estuvo dos años y disputó 97 partidos, anotando 51 goles. Fue formado en Tottenham y pasó por varios equipos del ascenso inglés hasta llegar al fútbol neerlandés, donde explotó todas sus condiciones.

El traspaso se cerró en alrededor de 20 millones de euros, considerando bonos y las variables. De esta manera, es el quinto refuerzo más caro en la historia de Real Betis, solo siendo superado por Antony (22), Giovani Lo Celso (22), Borja Iglesias (28) y Denilson (30).

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Los dirigidos por Manuel Pellegrini harán su debut en La Liga este viernes 21 de agosto en condición de local, donde enfrentarán a las 15:00 horas de Chile a Real Sociedad. Los Verdiblancos querrán comenzar con el pie derecho su temporada en España.