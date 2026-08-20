Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Manuel Pellegrini festeja: Real Betis ficha a delantero por 20 millones de euros

El chileno tiene un refuerzo de lujo para disputar la UEFA Champions League en esta temporada.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Pellegrini encara una nueva temporada en Betis.
© GettyManuel Pellegrini encara una nueva temporada en Betis.

Real Betis tendrá una temporada muy importante. Los dirigidos por Manuel Pellegrini jugarán la UEFA Champions League, por lo que ficharon a un gran delantero para estar a la altura del desafío.

Los Verdiblancos se han acostumbrado a realizar buenas campañas de la mano del chileno y decir presente en torneos internacionales. El ingeniero ha sabido reinventarse a los diversos cambios que ha tenido en su plantel. Ahora disfruta una buena.

El nuevo delantero de Betis de Pellegrini

Real Betis intenta armar un equipo competitivo para Manuel Pellegrini. Una de las prioridades en este mercado era conseguir a un delantero de categoría para encarar los próximos desafíos. Pues bien, ya lo consiguieron y oficializaron.

Los Verdiblancos ficharon a Troy Parrott, delantero de 24 años. El nacido en Irlanda se une al proyecto del ingeniero y será la carta de gol del equipo de cara a la próxima disputa de la UEFA Champions League. El delantero viene antecedido de buenas actuaciones.

¿Esperar un año a Pellegrini para la selección chilena? “Mejor eso que más errores con argentinos”

ver también

¿Esperar un año a Pellegrini para la selección chilena? “Mejor eso que más errores con argentinos”

Parrott llega desde el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde estuvo dos años y disputó 97 partidos, anotando 51 goles. Fue formado en Tottenham y pasó por varios equipos del ascenso inglés hasta llegar al fútbol neerlandés, donde explotó todas sus condiciones.

El traspaso se cerró en alrededor de 20 millones de euros, considerando bonos y las variables. De esta manera, es el quinto refuerzo más caro en la historia de Real Betis, solo siendo superado por Antony (22), Giovani Lo Celso (22), Borja Iglesias (28) y Denilson (30).

Tweet placeholder

Los dirigidos por Manuel Pellegrini harán su debut en La Liga este viernes 21 de agosto en condición de local, donde enfrentarán a las 15:00 horas de Chile a Real Sociedad. Los Verdiblancos querrán comenzar con el pie derecho su temporada en España.

Lee también
¿Esperar un año a Pellegrini para la Roja? "Mejor eso que más errores con argentinos"
Selección Chilena

¿Esperar un año a Pellegrini para la Roja? "Mejor eso que más errores con argentinos"

Pellegrini entrega su última respuesta a la selección chilena
Selección Chilena

Pellegrini entrega su última respuesta a la selección chilena

Pellegrini no piensa nada en la selección chilena y sí en el Betis
Internacional

Pellegrini no piensa nada en la selección chilena y sí en el Betis

El chileno que trabaja en el club donde Pellegrini es leyenda: "Lo primero que..."
Internacional

El chileno que trabaja en el club donde Pellegrini es leyenda: "Lo primero que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo