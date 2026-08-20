El técnico respondió a Redgol sobre un acuerdo en secreto para tomar a la Roja a final de temporada, lo que descartó de plano en este momento.

La selección chilena sigue a la espera de firmar a su nuevo entrenador, luego del fracaso del camino al Mundial 2026, donde se mantiene con el interinato de Nicolás Córdova.

En ese sentido, se ha dicho que Manuel Pellegrini tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo técnico de la Roja en el proceso con miras al Mundial 2030, algo que dejó en duda desde España.

El enviado de Redgol, Keno Trotamundos, le preguntó en conferencia de prensa a Pellegrini por el supuesto acuerdo que tiene para venir a la Roja, algo que descartó de plano en este momento.

Pellegrini asegura que cumplirá su contrato con el Betis.

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Pellegrini descarta acuerdo secreto con la Roja

Manuel Pellegrini respondió de manera contundente sobre los supuestos acercamientos que lo tienen asegurado como el nuevo técnico de la Roja, donde descartó incluso tener la palabra comprometida con el gerente de la selección chilena, Felipe Correa.

“La verdad es que no sé de dónde sacó esa noticia, porque no tiene ningún grado de veracidad, no tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces”, respondió de inmediato.

Rápidamente entregó un contexto para esta respuesta, donde el fútbol nacional está en el aire hasta tener nuevas autoridades: “En Chile hay unas elecciones en diciembre, no tengo firmado y ningún compromiso”.

Por lo mismo, llamó a la tranquilidad, porque el único objetivo que tiene en el corto plazo es con el Betis, marginando, por ahora, la opción de ser el nuevo técnico de la Roja.

“Tengo contrato con el Betis y lo voy a intentar cumplir hasta el último día. Lo de la selección es un tema aparte, los mismos rumores como los jugadores que se van, que se viene, me toca a mi desde el punto de vista personal, pero no tengo ningún compromiso, yo no he firmado nada“, finalizó.

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