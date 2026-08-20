Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Manuel Pellegrini entrega contundente respuesta a la selección chilena: “No tengo ningún compromiso”

El técnico respondió a Redgol sobre un acuerdo en secreto para tomar a la Roja a final de temporada, lo que descartó de plano en este momento.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Manuel Pellegrini no tiene a la Roja en su objetivo a corto plazo.
© Getty ImagesManuel Pellegrini no tiene a la Roja en su objetivo a corto plazo.

La selección chilena sigue a la espera de firmar a su nuevo entrenador, luego del fracaso del camino al Mundial 2026, donde se mantiene con el interinato de Nicolás Córdova.

En ese sentido, se ha dicho que Manuel Pellegrini tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo técnico de la Roja en el proceso con miras al Mundial 2030, algo que dejó en duda desde España.

El enviado de Redgol, Keno Trotamundos, le preguntó en conferencia de prensa a Pellegrini por el supuesto acuerdo que tiene para venir a la Roja, algo que descartó de plano en este momento.

Pellegrini asegura que cumplirá su contrato con el Betis.

Pellegrini asegura que cumplirá su contrato con el Betis.

Pellegrini no piensa nada en la selección chilena y sí en el Betis… al menos por los próximos meses

ver también

Pellegrini no piensa nada en la selección chilena y sí en el Betis… al menos por los próximos meses

Pellegrini descarta acuerdo secreto con la Roja

Manuel Pellegrini respondió de manera contundente sobre los supuestos acercamientos que lo tienen asegurado como el nuevo técnico de la Roja, donde descartó incluso tener la palabra comprometida con el gerente de la selección chilena, Felipe Correa.

“La verdad es que no sé de dónde sacó esa noticia, porque no tiene ningún grado de veracidad, no tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces”, respondió de inmediato.

Rápidamente entregó un contexto para esta respuesta, donde el fútbol nacional está en el aire hasta tener nuevas autoridades: “En Chile hay unas elecciones en diciembre, no tengo firmado y ningún compromiso”.

Por lo mismo, llamó a la tranquilidad, porque el único objetivo que tiene en el corto plazo es con el Betis, marginando, por ahora, la opción de ser el nuevo técnico de la Roja.

“Tengo contrato con el Betis y lo voy a intentar cumplir hasta el último día. Lo de la selección es un tema aparte, los mismos rumores como los jugadores que se van, que se viene, me toca a mi desde el punto de vista personal, pero no tengo ningún compromiso, yo no he firmado nada“, finalizó.

Mira sus declaraciones:

Tweet placeholder
Lee también
La áspera acción de Pulgar que saca aplausos en hinchas de Flamengo
Copa Libertadores

La áspera acción de Pulgar que saca aplausos en hinchas de Flamengo

Hinchas del Montreal en llamas con debut de Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Hinchas del Montreal en llamas con debut de Alexis Sánchez

Román impacta con su madurez a los 20 años: "Conviví con lo malo"
Colo Colo

Román impacta con su madurez a los 20 años: "Conviví con lo malo"

El mensaje en la U para farmear aura en el Superclásico: "Cambiar el..."
U de Chile

El mensaje en la U para farmear aura en el Superclásico: "Cambiar el..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo