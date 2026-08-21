El ídolo azul salió al paso tras la información de que el jugador exige irse antes del Superclásico y tiene al camarín entero en contra.

Sigue la teleserie por el caso Lucas Assadi en U de Chile. El delantero de U de Chile puja por salir ahora ya rumbo al AIK Solna de Suecia, club que ultima los últimos detalles del traspaso para llevárselo a Europa.

Fue ahí donde el periodista Cristián Caamaño encendió el caos en la U. Durante su espacio en Radio Agricultura dijo que en el CDA “Están muy calientes con Assadi, el jugador quiere irse ya y no quiere jugar el Clásico”.

Horas después, Johnny Herrera reaccionó a la información del comunicador y estalló contra todos. “Empezar a rebuscar, ¿quién le dice, el presidente, el ex presidente, algún integrante del cuerpo técnico? ¿Cubre la cancha normalmente, tiene contactos de quién?”, reaccionó, en alusión a Caamaño.

Johnny Herrera acusa filtraciones en la U

Siguiendo con su lapidaria opinión por el caso de Lucas Assadi, Johnny Herrera se descargó con todo en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. El ídolo azul dijo que hay mala intención en quien ventila esa información.

“Entiendo que las fuentes son intocables, pero ¿Quién le dice eso de adentro del club? No será de alguien que quiere perjudicar a Lucas Assadi, por ejemplo? Entonces es rebuscar, tirar la información que el jugador no quiere jugar, creo que es grave”, lanzó.

Fue ahí que el Samurái apeló al Superclásico ante Colo Colo y exigió que Assadi esté presente. Para Herrera, “uno que fue futbolista lo único que quieres es jugar, más cuando te criaste en tu equipo”.

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“Imagínate es el último partido de Assadi, en un clásico, estadio lleno, siendo el mejor jugador. Entonces tirar bombas por tirar, para cagar a alguien, no está bien”, cerró.