El talentoso delantero busca a toda costa partir tras gran oferta económica desde Europa. Lo acusan de presionar la movida, lo que no cayó bien en los azules.

Lucas Assadi vive horas claves para definir su futuro, el cual pareciera cada vez más lejos de U de Chile. El AIK Solna de Suecia viene con todo por sus servicios y están dispuestos a pagar lo que piden los azules.

Eso sí, en la dirigencia de la U no dan el “sí” definitivo, ya que según informó El Deportivo “exigen que el dinero sea pagado de una sola vez y no en cuotas, como les fue ofrecido. Las partes trabajan para intentar destrabar ese punto”.

Es ahí donde el propio jugador presiona para irse ahora ya del club y ejecutrar la cláusula de salida. Es más, la información apunta a que no quiere esperar al Superclásico y partir rápidamente, lo que no cayó bien en el CDA.

Assadi y la molestia tras gallito para irse cuanto antes

Lucas Assadi vuelve a estar en la polémica de U de Chile. El delantero está a un paso de partir al fútbol de Suecia y presiona para dejar el equipo ahora ya, lo que sacudió en la interna del equipo de Fernando Gago.

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“Están muy calientes con Assadi, el jugador quiere irse ya y no quiere jugar el Clásico”, informó el periodista Cristián Caamaño, en Radio Agricultura. La molestia incluso llegó al cuerpo técnico, mientras trabajar el duelo ante Colo Colo.

Según reveló la citada fuente, “no sabe el cuerpo técnico de la U cómo (Assadi) no va a querer despedirse jugando un Clásico”. Por ahora el tira y afloja sigue en el CDA, donde en la U no lo dejan partir por el momento.

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Lucas Assadi registra 15 duelos este año jugando por los azules, de las cuales han sido nueve como titular. Pese a que no ha anotado goles, despachó cuatro asistencias y aunque no se destrabe su situación pronto, Fernando Gago tendrá la última palabra ante Colo Colo.