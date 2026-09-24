La mediofondista chilena se quedó con los 800 metros planos tras protagonizar una gran remontada en los Juegos Suramericanos 2026.

El atletismo volvió a darle una alegría al Team Chile en los Juegos Suramericanos 2026. Este jueves, Valentina Barrientos se quedó con la medalla de oro en los 800 metros planos, protagonizando una notable remontada en la parte final de la competencia.

La chilena llegó a la última curva en el cuarto lugar, pero aceleró en los metros decisivos y consiguió meterse en la pelea por el primer puesto hasta quedarse con la victoria.

Valentina Barrientos marcó 2:03,31, el mejor registro de su carrera.

Valentina Barrientos consigue la mejor marca de su carrera

La mediofondista cruzó la meta con un registro de 2 minutos, 3 segundos y 31 centésimas, resultado que además representa la mejor marca de su carrera.

Barrientos logró imponerse ante la experimentada uruguaya Débora Rodríguez, múltiple campeona, y la brasileña Mayara dos Santos.

La jornada también tuvo presencia chilena con Berdine Castillo, quien terminó en el cuarto lugar de la prueba.

De esta manera, Barrientos consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera y le entregó al país una nueva presea dorada en Santa Fe.

ver también Martina Weil rompe un récord que llevaba 32 años vigente y le entrega un nuevo oro al Team Chile

El Team Chile ya suma 35 oros

El triunfo de la atleta nacional significó el oro número 35 para Chile en estos Juegos Suramericanos.

La delegación chilena acumula además 44 medallas de plata y 46 de bronce, ubicándose momentáneamente en el quinto lugar del medallero, a cinco preseas doradas de Venezuela.

El atletismo continúa así como uno de los deportes que más medallas ha aportado para el Team Chile durante la competencia.

En resumen…