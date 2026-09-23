La escuadra nacional Sub 20 tenía en su bolsillo la presea dorada, pero en la hora se lo empató Venezuela y en los penales no pudo llevarse la victoria.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 tenía la oportunidad de llevarse la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde consiguió acabar con campaña perfecta en la fase de grupos y buscaba la consagración.

La escuadra que dirige Luis Mena debía ratificar la campaña perfecta que realizó, donde anotó nueve goles y recibió cinco. En la definición por la medalla de oro se medían ante Venezuela, a quien vencieron en la instancia anterior por 3-0.

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Chile en busca del oro en Juegos Suramericanos

Para esta final, La Roja Femenina saltó a la cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol con Oriana Cristancho en el arco; Isidora Flores, Florencia Gálvez, Antonella Puelles y Gabriela García en defensa; Anaís Álvarez, Amparo Abarca y Geraldine Mardones en mediocampo; Catalina Muñoz, Pamela Cabezas y Vaitiare Pardo en delantera.

Luego de un primer tiempo muy tenso, donde Chile no logró plasmar la diferencia con el rival en el marcador, en el complemento Luis Mena decidió mover la banca y con ello, el ingreso de Antonella Martínez, última goleadora del Sudamericano Femenino Sub 17 que las clasificó al Mundial de la categoría.

Y la apuesta resultó medio a medio. En el minuto 49, la delantera de Everton aprovechó dentro del área un desborde por derecha de Pardo para poner el 1-0 que parecía ser suficiente para llevarse la medalla de oro. Sin embargo, en la hora apareció Karla Alfonzo de penal para poner el 1-1.

Producto de la igualdad, todo se fue a la definición desde los 12 pasos, donde la Vinotinto fue mucho más certera y anotó sus cuatro lanzamientos contra los dos de Chile, llevándose la victoria y la presea dorada. Con un fuerte grado de impotencia, La Roja se quedó con la plata.

Así fue el camino de La Roja Femenina

CHILE 3-1 URUGUAY

1-0, 30′ Catalina Muñoz (CHI); 1-1, 79′ Oriana Tola (URU); 2-1, 82′ Anaís Álvarez (CHI); 3-1, 90+2′ Anaís Álvarez (CHI)

CHILE 3-0 VENEZUELA

1-0, 22′ Amparo Abarca (CHI); 2-0, 33′ Vaitiare Pardo (CHI); 3-0, 45+3′ Catalina Muñoz (CHI)

CHILE 3-2 PARAGUAY

1-0, 41′ Geraldine Mardones (CHI); 1-1, 47′ Pamela Villalba (PAR); 2-1, 56′ Anaís Álvarez (CHI); 2-2, 69′ Luz Paiva (PAR); 3-2, 82′ Vaitiare Pardo (CHI)

CHILE 1-1 VENEZUELA / FINAL

1-0, 49′ Antonella Martínez (CHI), 1-1 90′ Karla Alfonzo (VEN)