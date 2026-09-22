Es profesora de Biología, ganó el oro en los Juegos Suramericanos y así la recibieron en su colegio

La representante del equipo de vóley Celeste Somervell fue recibida con una ovación en el Colegio Eliodoro Matte Ossa.

El Team Chile ha destacado en su participación en los Juegos Suramericanos 2026 que se realizan en Santa Fe, Argentina. Entre las grandes presentaciones se ubica el equipo femenino de vóley que se quedó con el oro con una campaña perfecta.

Las Guerreras Rojas superaron a cada uno de sus rivales y en el último partido ante Paraguay vencieron por los parciales de 25-13, 25-11 y 25-12. Por lo que se quedaron con una nueva presea dorada para el país.

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Lo que fue festejado con todo por el equipo nacional ya que superó de principio a fin a equipos como Venezuela, Argentina y Colombia, y además consiguió el primer oro en está disciplina.

Ganó el oro con Chile y fue ovacionada por sus alumnos

Pero esta participación con el Team Chile tuvo una historia muy particular. Es el caso de Celeste Somervell que en las “Guerreras Rojas” se desempeña como bloqueadora central. Pero en su vida fuera de la cancha, también lo hace como profesora de Biología en el Colegio Eliodoro Matte Ossa de San Bernardo.

La docente aprovechó la pausa de fiestas patrias para participar en el importante torneo y tras ganar el oro se reintegró de inmediato a sus labores.

Pero este regreso estuvo marcado por el homenaje de sus pares y de todo el alumnado que aplaudió de pie la histórica participación

“Felicitaciones Profe por este tremendo logro! Eres un ejemplo de esfuerzo, pasión y perseverancia para todos nuestros estudiantes. ¡Nos inspiras dentro y fuera de la cancha!”, destacaron a la atleta y profesora de oro.