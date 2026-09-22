El comienzo del atletismo, la prueba madre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, trajo consigo la medalla de oro número 30 para el Team Chile, gracias a la soberbia actuación que tuvo Claudio Romero en el lanzamiento de disco.
En la competencia que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Pedro Candioti de la ciudad argentina, el crédito nacional repitió el primer puesto que conquistó en Asunción 2022 y lo hizo nada menos que batiendo el récord de la competición.
Romero logró en el tercero de sus intentos el mejor lanzamiento, que fue de 65.33 metros, más que suficientes para conseguir la medalla de oro, la trigésima para el Team Chile en estos Juegos Suramericanos. De hecho, quien acabó segundo, el brasileño Wellington Fernández ni se le acercó, pues llegó a los 61.16 metros.
No todas fueron positivas para nuestro país, pues el medallista panamericano Lucas Nervi no pudo meterse en el podio, al alcanzar en su único intento válido los 60.46 metros. La presea de bronce fue para el ecuatoriano Juan Caicedo (60.92)
Claudio Romero le da a Chile 30 oros en Juegos Odesur
Cuando restan cuatro días para que concluya la cita polideportiva en Santa Fe, nuestro representativo llega a un total de 96 preseas, con 30 de oro, 29 platas y 37 bronces, manteniéndose en el quinto puesto del medallero, superado por Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.
MEDALLAS DE ORO
- Catalina Vidaurre – Mountain Bike Cross-country
- Angel Inostroza – eSports (Assettto Corsa GT)
- Aranza Villalón – Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
- Josefa Ramos Mondaca – Patinaje artístico (programa libre femenino)
- Joaquín Alvarez – Gimnasia artística (anillas)
- Elías Ardiles – Natación (100 metros mariposa)
- Melita y Antonia Abraham – Remo (W2)
- Andoni Habash y Alfredo Abraham – Remo (M2X)
- Team Chile – Remo (Ocho con timonel femenino)
- Andree Buc – Triatlón
- Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez – Esgrima (Florete equipos femenino)
- César Abaroa y Marcelo Poo – Remo (M2)
- Antonia Liewald – Remo (1XWL)
- Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour – Remo (W4)
- Franca Martini y Rodolfo Gálvez – Bochas (Raffa volo mixto)
- Franco Barbano – Bochas (Volo tiro progresivo)
- Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza – Esgrima (equipo de florete)
- Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter – Remo (W4X)
- Trinidad y Soledad García – Natación artística (Dueto femenino)
- Theodora Garrido y Nicolás Campos – Natación artística (Dueto mixto)
- Thomas Briceño – Judo (-100 kilos)
- Team Chile – Vóleibol femenino
- Martín Labra – Esquí náutico (Overall)
- Gustavo Kertschmer – Esquí náutico (Slalom)
- Mateo Garín – Ecuestre (Concurso completo)
- Martín labra – Esquí náutico (Figuras)
- Team Chile – Natación artística (Equipo mixto)
- Agustina Varas – Esquí náutico (Salto)
- Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo – Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
- Claudio Romero – Atletismo (Lanzamiento de disco)
MEDALLAS DE PLATA
- Florencia Monsalvez – Mountain Bike Cross-country
- Macarena García – Halterofilia (49 kilogramos)
- Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
- Team Chile – Natación (4×100 metros combinado)
- Macarena Pérez – Ciclismo BMX (Freestyle)
- Kristel Köbrich – Natación (1.500 metros estilo libre)
- Edhy Vargas – Natación (200 metros espalda)
- César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes – Remo (M4)
- Francisca Crovetto – Tiro Skeet
- Mateo Mendoza – Triatlón
- Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito – Bochas (Petanca mixta)
- Team Chile – eSports (Valorant)
- Victoria y Christina Hostetter – Remo (W2X)
- Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza – Esgrima (Equipo de espada)
- Andoni Habash – Remo (M1X)
- Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol – Remo (M4X)
- Team Chile – Remo (Ocho con timonel mixto)
- Tomás Gana – Golf
- Daniel Vidal – Tiro (Rifle de aire 10 metros)
- Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya – Triatlón (Relevos mixtos)
- Francisco Solis – Judo (+100 kilos)
- Agustina Varas – Esquí náutico (Overall)
- Trinidad Espinal – Esquí náutico (Slalom)
- Matías González – Esquí náutico (Figuras)
- Ignacia Holscher – Wakeboard
- Emile Ritter – Esquí náutico (Salto)
- Virginia Jiménez – Lucha libre (68 kilos)
- Scarlett Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón – Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
- Team Chile – Rugby 7 masculino
MEDALLAS DE BRONCE
- Kristel Köbrich – Natación (800 metros estilo libre)
- Mariano Lazzerini – Natación (100 metros estilo pecho)
- Gabriel Reyes – Patinaje de velocidad (1.000 metros)
- Catalina Lorca – Patinaje de velocidad (500 metros)
- Arantza Inostroza – Esgrima (florete individual)
- Katina Proestakis – Esgrima (florete individual)
- Leopoldo Alarcón – Esgrima (Florete)
- Mariano Lazzerini – Natación (200 metros estilo pecho)
- Inés Marín – Natación (200 metros estilo libre)
- Héctor Quintana – Ciclismo Ruta (Contrarreloj)
- Pablo Figueroa – Gimnasia Artística (Suelo)
- Mariano Lazzerini – Natación (50 metros estilo pecho)
- Sergio Cares – Halterofilia (75 kilos)
- Josué Armijo – Gimnasia Artística (Salto)
- Héctor Flores – Tiro Skeet
- Luciano Letelier – Gimnasia (Barra fija)
- Sabrina Polito – Bochas (Volo individual)
- Andrews Salgado – Boxeo (+90 kilos)
- Team Chile – Natación (4×100 combinados)
- Team Chile – Remo (Ocho con timonel masculino)
- Nicolás Cuevas – Halterofilia (110 kilos)
- Alonso Bizama – Halterofilia (+110 kilos)
- Marco y Esteban Grimalt – Vóleibol playa
- Denisse Bravo – Boxeo (54 kilos)
- Allyson Quevedo – Judo (-63 kilos)
- Kobe Chávez – Judo (-60 kilos)
- Jorge Pérez – Judo (-81 kilos)
- Mary Dee Vargas – Judo (-48 kilos)
- Marcela Alfaro – Judo (-47 kilos)
- Dominga González – Esquí náutico (Overall)
- Mateo Garín, Juan Canales y Felipe Streitt – Ecuestre (Concurso completo por equipos)
- Dominga González – Esquí náutico (Figuras)
- Constanza Olivares – Vela (Sunfish)
- Martín Labra – Esquí náutico (Salto)
- Team Chile – Balonmano femenino
- Annalena Ley, Martina Inostroza, Isabel Lozano, Josefina Romero y Antonia Gallegos – Gimnasia Rítmica (tres aros y dos mazas)
- Néstor Almanza – Lucha grecorromana (67 kgs.)
ver también
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