El DT interino de la Roja sorprendió con una incrustación a su staff técnico durante la gira por América del Norte donde Chile disputará amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

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Nicolás Córdova ha recurrido varias veces a jugadores de la Generación Dorada que ya se retiraron para que vuelquen parte de su experiencia en la camada actual de la selección chilena. De hecho, antes de los juegos amistosos frente a Cabo Verde y Portugal, el equipo recibió una doble visita.

Uno de los que expuso ante el plantel dirigido interinamente por Córdova fue Claudio Bravo, arquero y capitán del histórico equipo que logró el bicampeonato en las Copas América de 2015 y 2016. Otro que estuvo en Juan Pinto Durán para dar una charla fue Jean Beausejour.

Sí, el icónico lateral autor de dos goles en Mundiales: uno en Sudáfrica 2010 y otro, en Brasil 2014. Probablemente para seguir esa misma dinámica, el entrenador interino de la Roja elevó su puntería. Invitó a un retirado jugador que fue un pilar defensivo de ese equipo a la gira por América del Norte.

Nicolás Córdova junto a Gonzalo Jara en la selección chilena. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

Las referencias son para Gonzalo Jara, exzaguero central de Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato y el Mainz de Alemania, entre varios clubes que defendió fuera del país. El oriundo de Hualpén se sumó al staff de Córdova para afrontar los amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México.

Gonzalo Jara fue captado por Mundo Cracks

De hecho, Jarita apareció en varias imágenes que dan cuenta de su presencia en la delegación nacional. “La política de La Roja es de realizar un proceso de ‘puertas abiertas’, donde varios jugadores top de la Selección Chilena y gente vinculada al fútbol chileno tienen la oportunidad de integrarse a conocer el trabajo”, reportó el medio Sabes Deportes.

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Córdova empapa a Chile con la Generación Dorada: Gonzalo Jara es parte del staff en la gira

Nicolás Córdova sabe que la Generación Dorada no sólo dejó un recuerdo imborrable en el fútbol chileno. También fue un cúmulo de referentes que el plantel actual de la Roja vio. Y eso puede significar un aporte relevante en estos momentos de la conformación del grupo que afrontará el ciclo mundialista de 2030.

Gonzalo Jara se aprecia en esta foto, al igual que César Cortés. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

Por lo pronto, no se ha especificado el rol de Gonzalo Jara en este periplo por América del Norte. Eso sí, el oriundo de Hualpén hoy en día está abocado al comentario deportivo: trabaja en ADN Deportes y en TNT Sports, dos importantes medios que cubren el fútbol chileno.

Eso sí, para Jara este viaje también significa un aprendizaje importante: desde diciembre de 2024 que está titulado como director técnico en el INAF. No es el primer exjugador invitado a una gira de la selección chilena. César Cortés estuvo en la aventura por Oceanía previa al Mundial 2026 y se quedó trabajando como parte del cuerpo técnico de la Roja.

De fondo en esta imagen se aprecia a Chester Cortés. (Joshua Devenie | Photosport).