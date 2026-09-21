Pronósticos Puerto Montt vs Ñublense: dos equipos en mala racha abren los octavos de final de la Copa Chile

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Puerto Montt vs Ñublense, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Puerto Montt vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Rango de goles: 1-3 + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 Puerto Montt y Ñublense registraron entre uno y tres goles en sus tres respectivos partidos de local y visita, mientras sus primeras mitades siempre terminaron con menos de dos tantos. bet365 1.68 Pronóstico Sin gol antes del minuto 31.00 Puerto Montt no tuvo goles antes del minuto 31 en ninguno de sus seis partidos de fase de grupos, mientras Ñublense mantuvo esa tendencia en cinco de sus seis encuentros. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina: Más de 8.5 Ñublense superó los ocho córners en sus tres visitas de Copa Chile, mientras Puerto Montt lo hizo en una de sus tres localías, marcando una tendencia favorable al mercado. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 22 de septiembre, a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, Deportes Puerto Montt será local ante Ñublense por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Albiverdes finalizaron segundos en el Grupo H, por detrás de Deportes Concepción y por encima de Huachipato y Deportes Temuco, mientras que los Diablos Rojos lideraron el Grupo F, por delante de Curicó Unido, Rangers y Universidad de Concepción.

Los Delfines no llegan en un buen momento, con cuatro derrotas en sus últimas cinco presentaciones, una racha que los alejó de la clasificación a la Liguilla de Ascenso. El cuadro de Ñuble, por su parte, también llega con muchas dudas, ya que encadena cuatro caídas consecutivas y, por el momento, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Puerto Montt vs Ñublense, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Un patrón entre Puerto Montt y Ñublense: pocos goles

En los tres compromisos de Puerto Montt como local en la Copa Chile 2026, se registraron entre uno y tres goles, mientras que en ninguno de ellos hubo más de un tanto durante los primeros 45 minutos.

Ñublense presenta una tendencia similar: en sus tres visitas en la competencia, también se anotaron entre uno y tres tantos y la primera mitad siempre terminó con menos de dos goles.

Rango de goles: 1-3 + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 1.68 en bet365

Inicios con pocas emociones en la Copa Chile

En sintonía con el pick anterior, los inicios de los encuentros para estos equipos, han sido con pocos tantos. En los seis choques de los Albiverdes en la fase de grupos y en cinco de los seis de los Diablos Rojos, no se registraron emociones en los primeros 31 minutos de juego.

Sin gol antes del minuto 31.00 – 1.83 en bet365

Más de ocho córners en el Bicentenario Chinquihue

En dos de las tres localías de los Delfines en la copa, hubo menos de nueve tiros de esquina entre ambos equipos.

En las tres actuaciones del elenco de Ñuble fuera de su hogar en el certamen, se ejecutaron nueve córners o más entre los dos conjuntos.

Tiros de esquina: Más de 8.5 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Puerto Montt vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Puerto Montt 3.20 bet365 Empate 3.25 bet365 Ñublense 2.05 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Para complementar tus apuestas en la Copa Chile, es importante conocer cómo funcionan los distintos tipos de jugadas antes de elegir tus pronósticos. Una apuesta simple te permite seleccionar un único resultado o mercado y conocer de antemano cuánto puedes ganar según la cuota disponible.

Historial de Puerto Montt vs Ñublense: últimos partidos