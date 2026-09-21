Pronósticos Puerto Montt vs Ñublense: dos equipos en mala racha abren los octavos de final de la Copa Chile

Pronósticos: Puerto Montt vs Ñublense
Este martes 22 de septiembre, a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, Deportes Puerto Montt será local ante Ñublense por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Albiverdes finalizaron segundos en el Grupo H, por detrás de Deportes Concepción y por encima de Huachipato y Deportes Temuco, mientras que los Diablos Rojos lideraron el Grupo F, por delante de Curicó Unido, Rangers y Universidad de Concepción.
Los Delfines no llegan en un buen momento, con cuatro derrotas en sus últimas cinco presentaciones, una racha que los alejó de la clasificación a la Liguilla de Ascenso. El cuadro de Ñuble, por su parte, también llega con muchas dudas, ya que encadena cuatro caídas consecutivas y, por el momento, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.
En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Puerto Montt vs Ñublense, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Un patrón entre Puerto Montt y Ñublense: pocos goles
En los tres compromisos de Puerto Montt como local en la Copa Chile 2026, se registraron entre uno y tres goles, mientras que en ninguno de ellos hubo más de un tanto durante los primeros 45 minutos.
Ñublense presenta una tendencia similar: en sus tres visitas en la competencia, también se anotaron entre uno y tres tantos y la primera mitad siempre terminó con menos de dos goles.
Rango de goles: 1-3 + Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 1.68 en bet365
Inicios con pocas emociones en la Copa Chile
En sintonía con el pick anterior, los inicios de los encuentros para estos equipos, han sido con pocos tantos. En los seis choques de los Albiverdes en la fase de grupos y en cinco de los seis de los Diablos Rojos, no se registraron emociones en los primeros 31 minutos de juego.
Sin gol antes del minuto 31.00 – 1.83 en bet365
Más de ocho córners en el Bicentenario Chinquihue
En dos de las tres localías de los Delfines en la copa, hubo menos de nueve tiros de esquina entre ambos equipos.
En las tres actuaciones del elenco de Ñuble fuera de su hogar en el certamen, se ejecutaron nueve córners o más entre los dos conjuntos.
Tiros de esquina: Más de 8.5 – 1.83 en bet365
Cuotas: Puerto Montt vs Ñublense
Para complementar tus apuestas en la Copa Chile, es importante conocer cómo funcionan los distintos tipos de jugadas antes de elegir tus pronósticos. Una apuesta simple te permite seleccionar un único resultado o mercado y conocer de antemano cuánto puedes ganar según la cuota disponible.
Historial de Puerto Montt vs Ñublense: últimos partidos
- Ñublense 1(4)-1(2) Puerto Montt (Copa Chile 2024)
- Puerto Montt 1-1 Ñublense (Copa Chile 2024)
- Puerto Montt 3-2 Ñublense (Primera B 2020)
- Ñublense 2-0 Puerto Montt (Primera B 2020)
- Ñublense 2-1 Puerto Montt (Primera B 2019 – Playoff)