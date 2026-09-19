Pronósticos Marsella vs PSG: el campeón busca despertar en Le Classique

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para el partido de Marsella vs PSG por la Ligue 1. Análisis, cuotas y datos clave en Le Classique.

Presentamos los pronósticos de Marsella vs PSG, el partido más esperado de la jornada 5 de la Ligue 1. Este clásico enfrenta a dos equipos con presentes muy distintos.

El duelo se disputará el domingo 20 de septiembre en el Stade Vélodrome. Los parisinos, vigentes campeones de Francia y de la Champions League, son amplios favoritos en las cuotas pese a un inicio de temporada irregular.

Nuestros picks Pronósticos: Marsella vs PSG Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: PSG PSG llega tras ganar sus dos últimos partidos y domina el historial reciente, incluido un 5-0. Además, Marsella atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. bet365 1.40 Pronóstico Resultado final: PSG + Ambos equipos anotan: Si PSG mejoró sus resultados, aunque aún concede ocasiones, mientras Marsella marcó seis goles en sus dos partidos como local. Por ello, ambos equipos presentan argumentos para encontrar el gol. bet365 2.40 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Marsella vs PSG

El Marsella ha sufrido siete derrotas en sus últimos 12 partidos de liga, ganando solo cuatro.

ha sufrido siete derrotas en sus últimos 12 partidos de liga, ganando solo cuatro. El PSG solo ha perdido dos de sus últimos 11 partidos como visitante en la Ligue 1 durante 2026, anotando en todos ellos.

solo ha perdido dos de sus últimos 11 partidos como visitante en la durante 2026, anotando en todos ellos. La opción “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en tres de los cuatro partidos de liga del PSG esta temporada.

Ferran Torres es el máximo goleador del PSG en la Ligue 1 con tres tantos, y promedia un gol cada 49 minutos en todas las competiciones.

Cuotas 1X2 Cuotas: Marsella vs PSG Cuotas ofrecidas por bet365 Marsella 7.00 bet365 Empate 5.00 bet365 PSG 1.40 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Marsella vs PSG

El Marsella atraviesa una crisis de resultados, con cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones. El equipo dirigido por Bruno Génésio no logra encontrar consistencia y su defensa ha mostrado serias debilidades, como en la reciente derrota 1-0 ante Rennes, donde permitieron 20 remates.

Por su parte, el PSG parece estar recuperando el rumbo. Tras un comienzo de temporada dubitativo, el equipo de Luis Enrique consiguió su primera victoria en la liga al vencer 1-0 al Brest. Aunque el rendimiento aún no es el esperado para el campeón vigente, la calidad de su plantilla lo mantiene como un rival temible.

Nuestra apuesta segura: PSG gana

Pese a sus problemas iniciales, el PSG es el gran favorito para llevarse Le Classique. Los parisinos han ganado sus dos últimos encuentros y necesitan seguir sumando para no perder terreno en la tabla. Su dominio en el último enfrentamiento (5-0) es un claro indicador de su superioridad.

El Marsella llega en un momento de fragilidad, con cuatro derrotas al hilo. Considerando este contexto, la victoria del PSG se presenta como el resultado más probable, una base sólida para cualquier apuesta en este partido.

Apuesta 1 | Marsella vs PSG – Resultado final: PSG – 1.40 en bet365

Apuesta de valor: PSG gana y ambos equipos anotan

Aquí buscamos una cuota con mayor retorno. Aunque el PSG ha mejorado, su defensa todavía concede oportunidades. En su victoria ante Brest, tuvieron suerte de no recibir gol, ya que su rival generó un xG (goles esperados) de 1.35. El Marsella, por su parte, ha marcado seis goles en sus dos partidos de liga en casa esta temporada.

La capacidad ofensiva del Marsella en el Vélodrome, sumada a la vulnerabilidad defensiva del PSG, sugiere que los locales pueden anotar. Sin embargo, la superioridad del campeón debería imponerse al final, haciendo de esta una apuesta de gran valor.

Apuesta 2 | Marsella vs PSG – Resultado final: PSG + Ambos equipos anotan: Si – 2.40 en bet365

Le Classique es uno de los grandes escenarios que ofrece el fútbol francés. En la guía sobre apuestas en la Ligue 1 encontrarás información sobre los principales mercados de la competencia, las cuotas y otros aspectos que pueden ayudarte a analizar cada jornada.

Alineaciones probables en Marsella vs PSG

Marseille: De Lange, Weah, Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Abdelli, Højbjerg, Harit, Gomes, Paixão, Gouiri.

De Lange, Weah, Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Abdelli, Højbjerg, Harit, Gomes, Paixão, Gouiri. PSG: Safonov, Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Marsella vs PSG

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Marsella vs PSG?

El PSG es el claro favorito para ganar el partido. Su condición de campeón vigente y la mala racha del Marsella respaldan esta predicción.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 20 de septiembre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Stade Vélodrome. Se recomienda consultar la programación de los canales deportivos locales para confirmar la transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor “PSG gana y ambos equipos anotan” ofrece una atractiva cuota de 2.40, considerando la probabilidad de que ambos escenarios ocurran.

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