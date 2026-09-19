Pronósticos Juventus vs Atalanta: la Vecchia Signora necesita imponer su localía

Análisis y pronósticos de Juventus vs Atalanta por la Serie A. Revisa las mejores cuotas, apuestas y datos clave para el partido.

Presentamos los pronósticos de Juventus vs Atalanta, un duelo clave por la quinta jornada de la Serie A. Ambos equipos necesitan una victoria para escalar en la tabla.

El partido se disputará el domingo 20 de septiembre en el Juventus Stadium de Turín, un encuentro donde los locales son favoritos a pesar de los recientes tropiezos en la liga.

Nuestros picks Pronósticos: Juventus vs Atalanta Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Juventus Juventus llega reforzada tras su último partido europeo y busca mayor estabilidad con su nueva defensa de tres. Además, Atalanta atraviesa dificultades ofensivas y genera pocas ocasiones. bet365 1.70 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Atalanta registra apenas 3.48 xG y no marcó más de un gol en cuatro de sus últimos cinco partidos. Además, tres de las primeras cuatro jornadas de Juventus tuvieron menos de 2.5 tantos. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Juventus vs Atalanta

La Juventus ha enfrentado la menor cantidad de remates totales en la Serie A esta temporada (28), demostrando una sólida base defensiva.

ha enfrentado la menor cantidad de remates totales en la esta temporada (28), demostrando una sólida base defensiva. Atalanta ha tenido problemas en ataque, generando solo 3.48 goles esperados (xG), el segundo registro más bajo de la liga, y realizando apenas 15 tiros a puerta.

ha tenido problemas en ataque, generando solo 3.48 goles esperados (xG), el segundo registro más bajo de la liga, y realizando apenas 15 tiros a puerta. Aunque Juventus tiene una probabilidad implícita de victoria del 58%, Atalanta no ha perdido en Turín en seis de sus últimos siete enfrentamientos directos.

en seis de sus últimos siete enfrentamientos directos. La reciente goleada 5-0 en la Europa League ha elevado la confianza de la Juventus, con varios de sus nuevos fichajes anotando sus primeros goles.

Cuotas 1X2 Cuotas: Juventus vs Atalanta Cuotas ofrecidas por bet365 Juventus 1.70 bet365 Empate 4.00 bet365 Atalanta 4.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Juventus vs Atalanta

Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de recuperarse. La Juventus, con siete puntos, viene de una derrota liguera pero se reencontró con la victoria con un contundente 5-0 sobre el NEC Nijmegen en la Europa League. Este resultado podría ser el impulso anímico que el equipo de Luciano Spalletti necesitaba.

Por su parte, Atalanta suma seis puntos y acumula dos derrotas consecutivas en la Serie A. El equipo de Bérgamo ha mostrado serias dificultades para generar peligro, con métricas de goles esperados (xG) que sugieren que sus puntos actuales no reflejan su rendimiento real en el campo.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Juventus

A pesar de que ambos equipos son un trabajo en progreso, la confianza ganada por la Juventus en su último partido europeo es un factor clave. El cambio a una defensa de tres hombres por parte de Spalletti debería proporcionar mayor estabilidad a la Vecchia Signora. Aunque sus registros goleadores no son impresionantes, se enfrentan a un Atalanta con serios problemas ofensivos. La defensa de la Juve, que permite muy pocas ocasiones, debería ser suficiente para controlar el partido.

La cuota por la victoria local es la más baja desde 2023 en este enfrentamiento, reflejando el momento de ambos clubes.

Apuesta 1 | Juventus vs Atalanta – Resultado final: Juventus – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

El ataque de Atalanta no ha funcionado en el inicio de la temporada. Con un registro de goles esperados (xG) de solo 3.48, es el segundo peor de la Serie A. Además, La Dea no ha logrado marcar más de un gol en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Tres de los cuatro primeros encuentros de la Juventus en la liga también tuvieron menos de 2.5 goles. Sumado a esto, nueve de los últimos 12 enfrentamientos directos en Serie A cumplieron con esta apuesta.

Teniendo en cuenta la solidez defensiva de la Juve y la ineficacia ofensiva de la visita, un partido con pocos goles parece el escenario más probable, y la cuota de 1.90 ofrece un gran valor.

Apuesta 2 | Juventus vs Atalanta – Total de goles: Menos de 2.5 – 1.90 en bet365

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Alineaciones probables en Juventus vs Atalanta

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Sarr, Luiz, Celik, Conceiçao, Gonzalez, Kolo Muani.

Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Sarr, Luiz, Celik, Conceiçao, Gonzalez, Kolo Muani. Atalanta: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Rowe, Scamacca.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Juventus vs Atalanta

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Juventus vs Atalanta?

Juventus es el favorito para ganar el partido, basado en las cuotas y sus sólidas métricas defensivas en comparación con los problemas ofensivos de Atalanta.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 20 de septiembre a las 13:00 horas (hora de Chile) en el Juventus Stadium. La transmisión será confirmada próximamente.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta por “Menos de 2.5 goles” a una cuota de 1.90 se presenta como la opción de mayor valor, considerando la fortaleza defensiva local y las dificultades de Atalanta para marcar.

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