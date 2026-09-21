Pronósticos Cobreloa vs Coquimbo Unido: los Loínos quieren iniciar con el pie derecho el ciclo de Mario Salas

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Cobreloa vs Coquimbo Unido, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Cobreloa vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Cobreloa Cobreloa buscará aprovechar su fortaleza en el Zorros del Desierto, donde ganó 11 de sus 15 partidos recientes. En cambio, Coquimbo Unido lleva cinco visitas sin triunfos. bet365 2.75 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 La previa apunta a un partido cerrado: los tres encuentros de Cobreloa como local y las tres visitas de Coquimbo Unido en Copa Chile registraron dos goles o menos. bet365 1.72 Pronóstico Sin gol antes del minuto 31:00 El inicio puede ser de estudio, ya que Cobreloa y Coquimbo Unido no registraron goles antes del minuto 31 en ninguno de sus tres respectivos partidos como local y visitante en Copa Chile. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 22 de septiembre, a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa se medirá con Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Loínos quedaron segundos en el Grupo C, liderado por Antofagasta, y por encima de La Serena y Cobresal, mientras que los Piratas sumaron 12 unidades y se quedaron, de forma invicta, con la cima del Grupo A, por delante de Iquique, Limache y San Marcos de Arica.

Para este duelo, el cuadro naranja inaugura el ciclo de Mario Salas. Es el escolta en la Liga de Ascenso, a dos puntos de Santiago Wanderers, rival al que enfrentará el próximo fin de semana en un encuentro que podría definir al campeón y el ascenso al Campeonato Nacional. El elenco aurinegro, por su parte, solo ganó uno de sus últimos ocho compromisos en el torneo y, con 29 puntos, está a cuatro de los puestos de clasificación a copas internacionales y a siete de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Cobreloa vs Coquimbo Unido, para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Cobreloa buscará imponer su localía en la ida

Cobreloa ha tenido una gran temporada en el Zorros del Desierto: 11 victorias, tres empates y una derrota en sus 15 presentaciones entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile.

Coquimbo Unido, en cambio, lleva cinco partidos sin ganar fuera de casa entre todas las competencias, con tres derrotas y dos empates. Además, ganó solo uno de sus últimos siete encuentros en condición de visitante.

Resultado final: Cobreloa – 2.75 en bet365

La previa anticipa un partido cerrado en el Zorros del Desierto

En los tres partidos de los Loínos en el Estadio Zorros del Desierto en la Copa Chile 2026, se registraron menos de dos goles.

Los encuentros de los Piratas como visitantes en esta competencia también tuvieron pocos goles: en sus tres juegos fuera del Francisco Sánchez Rumoroso, se contabilizaron dos tantos o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.72 en bet365

La primera media hora puede ser de estudio entre naranjas y aurinegros

En las tres localías del equipo naranja en el certamen, no hubo goles durante los primeros 31 minutos. De hecho, las tres primeras partes finalizaron sin tantos.

En los tres encuentros del elenco aurinegro como visitante, tampoco se registraron anotaciones hasta el minuto 31. Solo en uno de esos cotejos hubo una emoción en la primera mitad, que llegó recién en el minuto 44.

Sin gol antes del minuto 31:00 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Cobreloa vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Cobreloa 2.75 bet365 Empate 3.50 bet365 Coquimbo Unido 2.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En un partido que puede comenzar con mucha cautela, las apuestas en vivo ofrecen una alternativa para reaccionar a lo que ocurra sobre el terreno de juego. Nuestra guía sobre cómo apostar en vivo explica cómo funcionan los mercados durante el encuentro y qué factores pueden influir en las cuotas a medida que pasan los minutos.

Historial de Cobreloa vs Coquimbo Unido: últimos partidos