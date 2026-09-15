El Comandante dejó pagando a última hora a Unión La Calera y se puso el buzo de los naranjas para devolverlos al fútbol grande.

Se acabó la espera. Mario Salas ya es oficialmente el nuevo entrenador de Cobreloa, club que lo anunció en sus redes sociales tras la tormentosa salida de César Bravo de la banca.

“¡Ya es oficial! Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa!!! Le deseamos todo el éxito del mundo, y la más calurosa bienvenida al equipo de nuestros amores”, informó el elenco naranja.

La llegada del Comandante se había trabado en las últimas horas, ya que el anterior entrenador no había firmado el finiquito. Sin embargo, todo se resolvió este martes y el DT ya está en Calama para tomar un nuevo desafío.

El equipo de Mario Salas y sus próximos desafíos

Mario Salas ya tiene listo su equipo de trabajo para buscar la hazaña con Cobreloa en Primera B. Para el experimentado meta, el ascenso es obligación tras tomar al equipo a dos puntos de la cima.

“El cuerpo técnico de don Mario está conformado por Patricio Lira (asistente técnico), Marcelo Rosemblat (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparado de arqueros), informó el equipo.

Los loínos son segundos de la Primera B, con 42 puntos, a dos del líder Santiago Wanderers. Pero Mario Salas depende de sí mismo para campeonar, ya que falta aún el duelo entre sí, el cual se disputará el 26 de septiembre, en Calama.

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Pero antes, el primer desafío que tendrá el DT bicampeón con U Católica es la Copa Chile. Ahí chocará ante Coquimbo Unido, en octavos de final, en partidos a disputarse el 22 de septiembre y la revancha, el 7 de octubre.