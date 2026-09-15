Mario Salas recibe potente respaldo a horas de asumir en Cobreloa: “Dios te bendiga”

El “Comandante” asume en la banca minera y buscará el anhelado retorno a la Liga de Primera.

Cobreloa sorprende en la recta final de la Primera B. Tras el empate sin goles ante Antofagasta, y que impidió volver a la punta del torneo, se remecieron los cimentos del cuadro loíno.

La igualdad y los cuestionamientos de la prensa provocó que César Bravo y la dirigencia sacaran chispas, y finalmente se cortó el proceso del adiestrador. Pero rápidamente el elenco minero se movió e el mercado y encontró a un especialista para la recta final de la Liga Ascenso Caixun.

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“Ya es oficial. Anunciamos a Mario Salas como el nuevo director técnico de Cobreloa”, detalló el elenco del norte este martes 15 de septiembre. El DT llega acompañado por Patricio Lira (asistente técnico), Marcelo Rosemblat (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparador de arqueros).

De esta forma, Salas deja atrás sus recientes pasos por Temuco, Ñublense, Magallanes y Huachipato. Además cuenta con campañas por Alianza Lima y Sporting Cristal en Perú, Wadi Degla en Egipto. A lo que se suman los procesos en Colo Colo y Universidad Católica.

La publicación de inmediato sumó cientos de me gusta de los hinchas. Pero hubo un mensaje que demuestra que está decisión está respaldad y apoyada desde la interna.

Así fue como su esposa Nathalie Pizarro sorprendió con potentes palabras para este nuevo ciclo en el norte. “Dios te bendiga mi amor”, recalcó la personal trainer, que ahora también se pone la camiseta de Cobreloa para lograr el ascenso.

El mensaje en apoyo a Mario Salas y su nuevo desafío en Cobreloa

Además de los cariñosos mensajes de apoyo, también se sumaron los ‘like’ de Nicolás Córdova que también respaldo la llegada de Salas a este nuevo desafío por el ascenso.

¿Cuáles son los partidos que disputará Mario Salas en Cobreloa?

Cobreloa es segundo en la Primera B con 42 unidades, y solo a dos puntos de distancia de Santiago Wanderers. Por lo mismo, ahora hay gran expectativa en el cometido de Mario Salas para la recta final de la Liga Ascenso Caixun.

En total son tres partidos los que disputará el “Comandante”. Los rivales son Santiago Wanderers, Temuco, Copiapó, Recoleta, Rangers y cierra con Puerto Montt.

Lo llamativo es que el duelo directo con los caturros será en Calama. Lo mismo con el cuadro salmonero para cerrar la campaña. Cabe consignar que de momento Cobreloa pasa directo a la Liguilla por el ascenso. Aunque el gran objetivo de la dirigencia es poder ser campeón y conseguir el retorno directo a la Liga de Primera.