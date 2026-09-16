Mario Salas sorprende con cambio de chip en Cobreloa: “Presionar alto”

El Comandante ya sumó sus primeras prácticas en el cuadro del norte y sueña con conquistar el anhelado retorno a la Liga de Primera.

Cobreloa vivió días más que complejos en la banca de dirección. Esto tuvo relación con la abrupta salida de César Bravo luego del empate ante Antofagasta. Pero la dirigencia se movió rápido en el mercado y finalmente logró convencer a Mario Salas para asumir el desafío del retorno a la Liga de Primera.

El elenco loíno está en el segundo puesto de la Primera B con 42 unidades, y solo a dos de distancia de Santiago Wanderers, a quien deben enfrentar en el Estadio Zorros del Desierto.

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Por lo mismo, Mario Salas llegó con la película más que clara para lo que tiene que hacer en está recta final del 2026.

“Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país, sobre todo por el momento que vive Cobreloa y porque, lógicamente, tenemos que tratar de subir a Primera División”, recalcó el adiestrador recién llegado.

El cambio de chip de Cobreloa con Mario Salas: “A trabajar de una”

La mano de Mario Salas se hizo notar de inmediato. Su primera jornada fue este martes, luego de que César Bravo firmara el finiquito respectivo. Lo que se concretó con doble turno para no dejar escapar ningún minuto de trabajo.

Cambio de chip que destacaron hasta sus nuevos pupilos. “Él sabe que debemos ascender. Viene con las cosas claras. Fue una práctica muy intensa. Se nota que le gusta presionar alto”, destacó el delantero Yustin Navarro.

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Incluso el joven jugador de 18 años recalcó que quiere aprovechar la llegada del nuevo cuerpo técnico para mostrarse como alternativa en la recta final de temporada.

“Lo primero que nos dijo que empezaremos a trabajar de una. Ahora con cuerpo técnico nuevo, los más chicos tenemos que mostrarnos más. Por eso estamos activos. Yo siempre quiero jugar”, sentenció.