El equipo del "Ingeniero" superó con lo justo al cuadro madrileño, sumó su cuarta victoria seguida en todas las competencias y está a tres puntos de los culés en La Liga.

Mientras en Chile todavía se le espera para que se haga cargo de la Selección, incluso con la chance de que le impongan un asistente técnico, Manuel Pellegrini sostiene el buen inicio de temporada que tiene con el Betis, especialmente en La Liga.

En la continuidad de la sexta jornada del fútbol español, el equipo andaluz recibía en el Estadio La Cartuja de Sevilla al Getafe en busca de no perderle pisada al indiscutido líder Barcelona y alcanzar en el segundo puesto al Real Madrid. Misión cumplida.

Pero no fue fácil. Ante un rival que históricamente le complica la vida por su pragmático planteamiento defensivo, el Betis de Pellegrini necesitó del solitario gol del marroquí Ez Abde al minuto 45, convalidado a instancias del VAR, para llevarse la victoria por 1-0.

Tras esa anotación, los albiverdes tuvieron las chances para aumentar el marcador, e incluso tuvieron un hombre de más en el tramo final por la expulsión de Mario Martín en los 87′, pero al final debieron sufrir ante un cuadro madrileño que en los últimos minutos les estuvo a punto de empatar.

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¿Cómo queda el Betis de Pellegrini en La Liga?

Al término de la sexta jornada en el fútbol español, la escuadra de Heliópolis alcanza el segundo puesto de la clasificación con 15 puntos, en base a cinco victorias y apenas una derrota (el 2-5 contra Levante), iguala al cuadro merengue, ubicándose a tres del líder Barcelona.

Por su parte, el Getafe cae de forma peligrosa en la Tabla de Posiciones en La Liga, en este caso al 15° lugar con cinco unidades, a dos de caer en zona de descenso, aunque claramente recién arranca la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar?

La acción no se detendrá para el Betis de Manuel Pellegrini pues en tres días más, el domingo 20 de septiembre, deberá enfrentar al Deportivo La Coruña en el histórico Estadio de Riazor, en su último cotejo antes del parón por fecha FIFA.