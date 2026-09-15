El elogio de Lamine Yamal para Manuel Pellegrini: “Me gusta ver al Betis”

El campeón del mundo con España y figura de Barcelona elogió el juego del equipo entrenado por el DT chileno.

Un arranque de temporada para el recuerdo está teniendo el Real Betis de Manuel Pellegrini, que ganó cuatro de los cinco partidos que disputó en La Liga de España.

El elenco del Ingeniero viene de vencer por 2-1 a Villarreal en su visita al estadio de La Cerámica, lo que le permitió llegar a los 12 puntos y quedar a tres del sólido líder FC Barcelona, que ganó todo lo que jugó.

Betis está en un gran momento, lo que además quedó en evidencia en la Champions League, donde tuvo un importante estreno con triunfo por 3-2 ante Lille en Francia, lo cual le vale elogios de todo el mundo.

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Lamine Yamal elogia a Real Betis

El mejor equipo de La Liga es por paliza el Barcelona, que ganó los cinco partidos que disputó en el certamen español y también celebró en su estreno en la Liga de Campeones.

El cuadro culé cuenta con un radiante Lamine Yamal, que ha jugado seis partidos y registra siete goles en el inicio de la campaña, lo que hace ilusionar a los catalanes.

Lamine Yamal lleva 6 goles en La Liga. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

En medio de su gran momento, el campeón del mundo español le dio una entrevista a Jorge Valdano en Movistar+, donde elogió al equipo de Manuel Pellegrini.

“Me gusta ver al Betis, el Villarreal me gusta mucho, me parece un club muy divertido. Pero de La Liga, Betis y Villarreal son los dos que más me gusta ver”, dijo el zurdo sobre el cuadro sevillano.

Justamente, Real Betis y Villarreal jugaron este lunes, con victoria para el equipo del chileno por 2-1 en calidad de visitante.

En síntesis

Real Betis suma 12 puntos en La Liga tras ganar cuatro de cinco partidos.

en La Liga tras ganar cuatro de cinco partidos. Lamine Yamal elogió al Real Betis de Manuel Pellegrini en una entrevista con Jorge Valdano.

de Manuel Pellegrini en una entrevista con Jorge Valdano. Lamine Yamal registra siete goles en seis partidos jugados en el inicio de temporada.

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La tabla de posiciones de La Liga