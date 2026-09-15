¿Cuándo viene a la Roja? El impresionante nuevo récord de Manuel Pellegrini en Real Betis

El entrenador chileno celebró una nueva victoria con el cuadro andaluz ante Villarreal en el arranque de La Liga.

Un tremendo arranque en La Liga de España está realizando Real Betis, que viene de vencer como visita por 2-1 a Villarreal, en el cierre de la quinta fecha del certamen ibérico.

El entrenador chileno del cuadro sevillano, Manuel Pellegrini, sigue rompiendo récords con el elenco español y suma cuatro victorias en cinco partidos en el inicio del torneo español.

El Ingeniero, que se niega a venir a dirigir a la selección chilena, suma un nuevo registro a su larga lista en Betis y se posiciona como uno de los técnicos más importantes en la historia de Andalucía.

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Nuevo récord de Manuel Pellegrini con Betis

La victoria de Real Betis sobre Villarreal no es cualquiera, porque según dio a conocer EstadioDeportivo, el triunfo entra en los libros de historia del fútbol español.

“El técnico chileno se convirtió este lunes en el primer entrenador en toda la historia del Betis en alcanzar las 150 victorias en partido oficial, logradas en un total de 317 partidos. Por ende, el Ingeniero ha ganado como bético un 47% de los choques dirigidos”, señaló el citado medio.

Tras ello, destacan los números del ex DT de Manchester City: “el chileno cuenta con una ventaja sideral en esta faceta sobre otros técnicos que también dejaron su huella en Heliópolis. De hecho, el segundo con más triunfos en su haber es Lorenzo Serra Ferrer, con 116 en 263 (47%), seguido por Aranda, con 97 en 204 (47%)”.

Pellegrini goza por el buen momento de Betis. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Por último, agregan que es el mejor técnico en la historia de los clubes de Andalucía, puesto que tiene números que en Sevilla, archirrival de Betis, no han logrado.

“Pellegrini también se erige en el primer entrenador en llegar a las 150 victorias en un club andaluz, pues en el Sevilla todavía ningún técnico ha alcanzado esa cifra a pesar de los ciclos exitosos con Manolo Cardos, Juande Ramos, Unai Emery o Julen Lopetegui”, cerró el citado medio.

El próximo partido de Real Betis será este jueves, cuando reciba a Getafe por una nueva fecha de La Liga.

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