Con gran actuación de Matías Troncoso, la joya de O'Higgins, la Rojita se anotó su segunda victoria en el torneo internacional.

La selección chilena Sub 15 demuestra que hay ilusión con el recambio y derrotó por 2-1 a Argentina. En partido válido por el torneo Conmebol Liga Evolución, la Roja lo dio vuelta sobre el final.

Con doblete de Matías Troncoso, el “10” del equipo, la Rojita del futuro se impuso en duelo válido por la cuarta fecha de la zona sur. Dicho grupo lo componen además, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La Liga Evolución es un torneo juvenil que se disputa actualmente en Paraguay, en el Parque Guasu, entre el 8 y el 20 de septiembre. Chile había caído anteriormente 2-1 ante Uruguay, y un triunfo en el debut por 3-0 frente a Bolivia.

Video: el golazo del triunfo de la selección chilena

Con Matías Troncoso como la gran figura y anotador de un doblete, la selección chilena brilló en la Liga Evolución y derrotó 2-1 a Argentina. El canterano de O’Higgins despachó un verdadero golazo que firmó la victoria.

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Con esto, Chile completa dos triunfos en tres partidos y mete miedo en la zona sur del torneo juvenil. Ahora le resta enfrentar a Paraguay, uno de los que pelea la cima del grupo.

Sobre la Conmebol Liga Evolución Sub-15 Masculina y Femenina, la organización explica que es un certamen que “reúne a las diez Asociaciones Miembro de la Conmebol en un torneo que combina el desarrollo deportivo con la formación integral de jóvenes futbolistas”.

“Más que una competencia, es una experiencia educativa diseñada para fortalecer habilidades deportivas, sociales y emocionales, promoviendo valores como el respeto, el juego limpio, la convivencia y el desarrollo humano dentro y fuera del campo de juego”, detallan en Conmebol.